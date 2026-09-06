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🚨 Se numără voturile în Saxonia-Anhalt: AfD are 46,2%. Partidul lui Merz este în urmă cu 30%

Se numără voturile în Saxonia-Anhalt: AfD are 46,2%. Partidul lui Merz este în urmă cu 30%
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21:46

UPDATE: 73% din voturi au fost numărate

S-au numărat voturile a 1967 din 2600 de secții de votare. Ultimele date arată că procentajul AfD este în continuă scădere, ajungând la 46,2%. CDU încă stangează, având 16,3%. S-a afișat și  un nou procent al participării record – 69,4% până la ora 18:00.

21:28

UPDATE: 64% din voturi au fost numărate

După numărarea a 64% din voturi (1703 din 2660 de secții de votare), AfD a scăzut la 47,2%. Și CDU scade la 16,1%.

21:09

UPDATE: 54% din voturi au fost numătate

Au fost numărate 54% din voturi, 1458 din 2660 de secții de votare, până la ora 20:05. AfD  – 48,0%, CDU – 16,2% 

Până la această oră au fost numărater 51% din voturile de la alegerile din landul Saxonia-Anhalt.

Alternativa pentru Germania are 49% și se apropie de 50%, scorul necesar pentru a obține majoritatea și de a guverna pe cont propriu landul german.

CDU are 16.2%, potrivit site-ului  Wahlergebnisse-Sachsen-Anhalt.de

Ultimele date arată și o creștere a prezenței la vot până la ora 18:00 – 67,7%. La alegerile din 2021, prezența era de 60,3% la aceeași oră.

Partidul naționalist Alternativa pentru Germania ar putea câștiga alegerile din landul Saxonia-Anhalt, după de primele exit poll-uri au indicat că a obținut 44,5%.

AfD și-a dublat scorul în comparație cu rezultatele obținute la alegerile din 2021: 20,8%.

Partidul de dreapta are nevoie de 50% pentru a obține controlul asupra parlamentului de stat. În cazul obținerii majorității, AfD ar putea ajunge pentru prima oară să guverneze un land german.

Sursa Foto: Facebook

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