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Petrișor Peiu avertizează că dezastrul PISA influențează investițiile străine în România. Ce argumente aduce liderul senatorilor AUR

Andrei Rosz
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Petrișor Peiu avertizează că dezastrul rezultatelor PISA va influența investițiile străine în România. Liderul senatorilor AUR susține că marile companii au criterii educaționale pentru țările în care investesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Companiile mari iau în calcul „testele PISA și la procentajul tinerilor absolvenți de facultate” când investesc într-o țară

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu susține că în cazul testelor PISA nu contează decât valoarea medie statistică. Investițiile străine, precizează acesta, se fac într-o logică regională. Fiecare corporație, adaugă politicianul, are de ales în ce țară dintr-o regiune își face cercetare-dezvoltare. În acest calcul, menționează acesta, sunt luate în calcul testele PISA și procentajul tinerilor absolvenți de studii superioare.

„Nu contează decât valoarea medie statistică. Apropo de investițiile străine, am avut ocazia să lucrez și eu pentru câteva corporații din astea foarte mari. Ele, de obicei, au o prezență regională și spun așa: eu trebuie să am niște operațiuni regionale într-o anumită țară. Trebuie să îmi fac divizia de proiectare și cercetare-dezvoltare din regiune. Noi suntem într-o regiune cu alte șapte state. Cum hotărăsc companiile în care țară fac cercetare-dezvoltare? Adică acolo unde salariile smart și valoare adăugată mare. Păi se uită la testele PISA și la procentajul tinerilor absolvenți de facultate.”, explică liderul senatorilor AUR.

România, între „investiții în IT, în cercetare-dezvoltare” și „fabrică de etichete”

Politicianul susține că orice companie investește diferit într-o țară cu populație educată, față de o țară cu nivel crescut de analfabetism. Acesta afirmă că România, conform ultimelor statistici PISA, se încadrează la „oameni care șurubăresc cu mâna”. Liderul senatorilor AUR atenționează că românii pot fi aleși pentru investiții în IT și cercetare-dezvoltare sau pot fi aleși ca muncitori în „fabrici de etichete”.

„Într-un fel investești într-o țară în care vezi că nivelul copiilor e scăzut, nivelul școlar al copiilor e scăzut acolo, pur și simplu aduci niște mașini la care lucrează mii de oameni care șurubăresc cu mâna. În alt fel investești într-o țară care are un nivel ridicat al testelor PISA și un nivel ridicat al ponderii celor cu studii superioare. Acolo faci investiții mai sofisticate. Ai de ales între a face investiții în IT, în cercetare-dezvoltare, în sistemul financiar, care sunt comune pentru opt țări… Sau poți face investiții într-o fabrică de etichete.”, menționează Petrișor Peiu.

Ce sunt testele PISA?

Testele PISA sunt evaluări internaționale organizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acestea verifică nivelul de competență al elevilor de 15 ani la Matematică, Lectură și Științe. Evaluarea urmărește nu doar cunoștințele acumulate la școală, ci și capacitatea elevilor de a folosi ceea ce au învățat în situații din viața reală. Rezultatele sunt utilizate pentru compararea performanțelor sistemelor de educație din țările participante.

Ultimul studiu în România a fost făcut în anul 2025, iar rezultatele acestuia au fost publicate pe 8 septembrie 2026. România a participat cu 7.725 de elevi de 15 ani din 322 de școli. PISA 2025 a evaluat în principal Științele, dar și Matematica și Lectura, precum și un domeniu inovator – rezolvarea computațională a problemelor.

Ce spune Nicușor Dan despre rezultatele PISA?

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare. Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite. Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, a transmis Nicușor Dan.

Care sunt rezultatele oficiale PISA 2025 în România și rata analfabetismului funcțional

România înregistrează pentru prima dată un procent de peste 50% de elevi care nu ating nivelul 2 la Matematică. Acesta este considerat de OCDE nivelul minim de competență. Doar 48% dintre elevii români de 15 ani ating cel puțin acest nivel, față de o medie de 65% în statele OCDE. Astfel, 52% dintre adolescenții evaluați rămân sub nivelul de bază. Aceștia întâmpină dificultăți inclusiv în rezolvarea unor situații practice relativ simple care implică matematica.

La Lectură, 48% dintre elevi nu ating nivelul minim de competență. La Științe, procentul este de 46%. România se situează sub media OCDE în toate cele trei domenii evaluate, potrivit rezultatelor publicate marți, 8 septembrie, de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

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