Președintele american Donald Trump, aflat sâmbătă, 12 septembrie, într-o vizită oficială pe teritoriul Irlandei, a declart că, din punctul său de vedere, reunificarea statului irlandez cu cel al Irlandei de Nord „se va întâmpla, în cele din urmă” și că, personal, își dorește ca evenimentul să aibă loc cât mai repede. Trump a făcut aceste declarații în conferința de presă susținută împreună cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, în care a mai afirmat că atât locuitorii Irlandei, cât și cei ai Irlandei de Nord – stat independent, care face parte din Regatul Unit – sunt „oameni minunați”.

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„Ar fi o mare mândrie pentru toată lumea dacă s-ar întâmpla asta” / „Marea Britanie va avea ceva de spus”

„Nu vreau să creez nicio problemă. Vă spun, mi-ar plăcea foarte mult să o văd reunificată. Am prieteni în ambele părți. Sunt oameni minunați acolo. Irlandezi, cum ar putea să fie răi, nu? Cred că ar fi minunat. Ar fi o mare mândrie pentru toată lumea dacă s-ar întâmpla asta. Știți ce? Din punctul meu de vedere, se va întâmpla în cele din urmă. La fel de bine s-ar putea întâmpla acum”, a explicat Donald Trump.

De asemenea, liderul Statelor Unite ale Americii a precizat că premierul irlandez Micheál Martin poate juca un rol-cheie în evoluția unui astfel de scenariu. Mai mult, Trump a spus că oficialii Marii Britanii vor avea, la rândul lor, un cuvânt de spus în această privință.

„Îl aveți aici pe omul potrivit (n.r. – Micheál Martin) pentru a pune lucrurile în mișcare. Sigur, Marea Britanie va avea ceva de spus în această privință, evident, dar eu cred că ar fi un lucru minunat. Adică, cum ar putea fi ceva rău?!”, a mai adăugat Donald Trump.