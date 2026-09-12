O nouă cercetare științifică aduce în prim-plan o trăsătură care ne separă definitiv de restul regnului animal. Abilitatea de a percepe, anticipa și de a ne mișca pe un ritm muzical este o caracteristică unică a creierului uman, spun cercetătorii.

De ce animalele nu pot „simți” muzica la fel ca oamenii

Deși multe animale pot fi dresate să răspundă la anumite semnale sonore, oamenii de știință au demonstrat că percepția naturală a ritmului – acel impuls spontan de a bate din picior sau de a da din cap pe o melodie – nu există la alte specii, nici măcar la primatele superioare.

Potrivit cercetătorilor, creierul uman are o capacitate intrinsecă de a „extrage” un tempo dintr-o secvență sonoră complexă și de a anticipa următoarea bătaie. Această funcție predictivă necesită o arhitectură neuronală extrem de sofisticată, care lipsește în cazul animalelor. Chiar dacă un câine sau o maimuță aude aceleași sunete, creierul lor nu le organizează într-o structură ritmică.

Conexiunea specială dintre auz și sistemul motor

Ceea ce îi face pe oameni unici din acest punct de vedere este legătura extrem de puternică dintre cortexul auditiv (zona creierului care procesează sunetele) și regiunile motorii (cele care controlează mișcarea).

Studiul subliniază că, atunci când ascultăm muzică, rețelele noastre neuronale se sincronizează automat. Această interacțiune directă și rapidă între a auzi și a te mișca explică de ce dansul și muzica sunt comportamente umane universale, prezente în absolut toate culturile lumii, încă din cele mai vechi timpuri.

Muzica, un avantaj evolutiv pentru supraviețuirea speciei

Experții sugerează că această capacitate exclusiv umană nu este doar un „accident” biologic, ci a jucat un rol crucial în evoluția noastră. Sincronizarea ritmică a permis primelor comunități de oameni să participe la ritualuri comune, să cânte și să se miște la unison.

Aceste activități de grup au redus tensiunile sociale, au crescut coeziunea triburilor și au facilitat cooperarea – elemente esențiale pentru supraviețuirea și dezvoltarea speciei umane. Astfel, ritmul muzical se dovedește a fi nu doar o formă de artă, ci o unealtă fundamentală a evoluției noastre sociale.