S-au săturat de aglomerație, claxoane și ore pierdut în trafic. Bucureștenii s-au mutat la țară, unde au găsit liniștea mult dorită.

La mai puțin de 100 de kilometri de București, un sat din Prahova a început să atragă tot mai mulți orășeni, care renunță la zgomotul metropolei, pentru dimineți cu tihnă și priveliști muntoase.

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Este vorba de Plaiu, din comuna Provița de Sus, scrie observatornews.ro. În ultima vreme, mai multe case au fost cumpărate și renovate de bucureștenii atrași de peisaj și de ritmul de viață diferit de cel din Capitală.

De exemplu, la intrarea în sat a fost scoasă la vânzare o casă. Aceasta are două camere la parter, o terasă generoasă, grădină, magazine și garaj pentru două mașini.

Satul situat la 100 kilometri de București, în care o casă se vinde cu 28.000 de euro

Suprafața totală este de aproximativ 340 de metri pătrați, iar proprietarul cere 28.000 de euro.

Casa a fost construită în urmă cu 10 ani și poate fi mansardată și extinsă.

Zona nu are încă rețea de apă curentă, localnicii folosesc fântânile, dar există un proiect aprobat pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare.

Cei care vor să experimenteze doar viața departe de Capitală pot găsi și locuri de cazare în sat.

La Pridvorul lui Viorel, turiștii se pot caza într-o casă tradițională renovată, cu două camere, bucătărie utilată și o capacitate de până la 8 persoane.

Sursa foto: Capturi YouTube / Hai la Drum