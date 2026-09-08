Petrișor Peiu a explicat condițiile pe care AUR le pune pentru susținerea viitorului Guvern. Acesta susține că AUR vrea funcția de premier și ca o parte din programul partidului să fie preluată în programul de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Avem trei condiții, între care două sunt esențiale”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu susține că partidul AUR are trei condiții pentru votarea noului guvern. Prima condiție este ca AUR să facă parte din coaliția de guvernare. El atrage atenția că nimeni nu și-a pus problema dacă PSD ar vota un guvern din care nu face parte.

„Avem trei condiții, între care două sunt esențiale. Prima dintre ele: să participăm la guvern. Mie mi se pare destul de deplasat că lumea cere AUR să voteze un guvern din care să nu facă parte, dar nimeni nu-și pune problema: dar PSD-ul vreodată ar accepta să voteze un guvern din care nu face parte?”, a declarat politicianul.

„Când pleci la o negociere nu poți să pui linii roșii”

Întrebat ce ministere ar viza partidul AUR, Peiu susține că, în momentul în care pleci la o negociere, „nu poți pune linii roșii”. Acesta afirmă că în AUR și în jurul partidului există expertiză în domeniile energiei, transporturilor și politicii externe.

„În momentul în care pleci la o negociere pentru o coaliție de guvernare, nu poți să pui linii roșii. De exemplu, eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. În zona de transporturi. În zona de politică externă.”, a declarat Peiu.

„Oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte”

Parlamentarul susține că politicieni precum George Simion, Dan Dungaciu și el însuși nu ar trebui să facă parte dintr-un eventual guvern de coaliție. El consideră că aceștia ar trebui să-și „conserve capitalul electoral”.

„Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte, sau Peiu sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Este foarte periculos un astfel de guvern. Foarte periculos. Dungaciu, Peiu, Simion…”, a declarat parlamentarul.

„Înțelept este ca noi să nu participăm ca miniștri”

Peiu avertizează că un ministru de Externe din partea AUR ar putea avea dificultăți în a colabora cu președintele Nicușor Dan. Acesta spune că, în aceste condiții, este mai „înțelept” ca politicieni precum Dan Dungaciu să nu facă parte din Guvern.

„Una este să fie un guvern pe care îl controlezi tu și care, de exemplu, l-am pune pe Dungaciu, care e un om cu personalitate, cumva subordonat lui Nicușor Dan, care e un om complicat. Șeful politicii externe din România este președintele României. Va fi foarte greu ca un ministru de externe din AUR sau, gen, Dungaciu, să coopereze cu Nicușor Dan, care e un om complicat. Eu vă spun că înțelept este ca noi să nu participăm ca miniștri.”, a declarat Peiu.

„AUR nu intră la guvernare doar pentru funcții”

Peiu a precizat că AUR nu ar accepta să intre la guvernare doar pentru a primi mai multe funcții, fără ca programul partidului să fie preluat.

„Punctul 2. Trebuie ca o parte rezonabilă din programul nostru politic de ieșire din criză să fie preluată. Și din programul, dacă vreți, moral. Dacă vine cineva și spune: «Uite, vă dăm șase posturi de miniștri sau șapte, dar vom continua politica guvernului Bolojan», nu are rost.”, a adăugat parlamentarul AUR.

AUR cere funcția de premier pentru a susține noul Guvern

În ceea ce privește cea de-a treia condiție, Peiu afirmă că AUR ar trebui să primească funcția de premier sau să existe alte mecanisme prin care partidul să se asigure că programul său va fi respectat.

„Și a treia condiție, care vine ca un fel de garanție pentru a doua, este să avem postul de premier. Logic vorbind, dacă există alte mecanisme de asigurare că (…) Când te duci la o negociere, e o negociere. Nu te duci cu linii roșii. Păi, noi tot timpul am fost niște oameni rezonabili. Numai ăștia ne vopsesc în toate felurile.”, a declarat

George Simion a cerut includerea AUR în procesul de formare a Guvernului. Acesta a transmis că partidul este pregătit să guverneze. Partidul AUR a cerut ca programul său politic să fie luat în calcul în cadrul negocierilor.