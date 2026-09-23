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Siegfried Mureșan explică de ce nu s-a întâlnit cu liderul social- democraților: Domnul Grindeanu nu comandă unde să ne întâlnim

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Premierul desemnat, Siegfried Vasile Mureșan, a explicat într-o emisiune de televiziune, de ce nu a mers la sediul Partidului Social Democrat, unde urma să discute cu Sorin Grindeanu despre programul de guvernare cu care va merge în Parlament. Mureșan a lăsat să se înțeleagă că nu refuză o întâlnire cu liderul  Sorin Grindenau, însă vrea ca aceasta să se desfășoare pe picior de egalitate, adică la Camera Deputaților și nu la sediul PSD, a precizat prim- ministrul nominalizat la B1TV.

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Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, într-un anumit loc. M-a sunat la 11.30 și m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. I-am spus că lucrăm la el și că vorbim mai încolo. Am lucrat la program să finalizăm și liniile directoare, i le-am trimis domnului Grindeanu în cursul acestei după-amieze„, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a lăsat să se înțeleagă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în zilele următoare, dar nu oricum.

Sunt convins că ne vom întâlni zilele urmatoare. Firesc este ca președintele Camerei Deputaților să dorească un guvern puternic. Mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD în Camera Deputaților. Eu tratez toate partidele în același fel, mereu pe picior de egalitate. Eu nu îi comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici el mie„, a precizat Premierul desemnat.

În urmă cu puțin timp, fostul ministru al Sănătății a menționat că Siegfried Mureșan nu s-a prezentat astăzi la discuții.

Nu a venit cu un program de guvernare, nici măcar în linii mari, și nu a adus argumente serioase pentru care ar trebui votat”, a scris Rogobete.

Potrivit acestuia, „se vede tot mai clar că pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate. Dacă își dorea cu adevărat să fie votat, ar fi venit deja cu un plan, ar fi inițiat discuții reale cu PSD și ar fi arătat că înțelege momentul dificil prin care trece țara”.

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