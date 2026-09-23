Pe numele iubitului femeii în vârstă de 28 de ani, al cărei trup a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, a fost dispus un mandat de arestare preventivă în lipsă. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este principalul suspect în cazul crimei.

Tribunalul Vâlcea a emis, miercuri seară, un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului, principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiași, al cărei cadavru a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

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Valiza în care se afla trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperită de mai mulți pescari. După ce au deschis-o, aceștia au văzut că în interiorul ei se afla cadavrul unei femei. Potrivit informațiilor din anchetă, pe trupul tinerei au fost observate mai multe vânătăi și echimoze. De asemenea, victima ar fi fost găsită fără haine.

Tânăra avea 28 de ani și era originară din orașul Filiași, județul Dolj. Locuia împreună cu iubitul ei în vârstă de 30 de ani în Vâlcea. Dispariția victimei ar fi fost anunțată la 112 chiar de tatăl acesteia. Bărbatul susține că în noaptea de duminică spre luni, între Valentina și iubitul său ar fi avut loc o ceartă și că acesta ar fi fost foarte gelos.

După ce a încercat să își contacteze fiica fără niciun răspuns din partea acesteia, tatăl victimei l-ar fi sunat pe iubitul Valentinei, care i-a spus că nu putea vorbi.

Ulterior, bărbatul a mers în Vâlcea pentru a afla ce se întâmplă cu fiica sa. Acesta a mărturisit că nici Valentina, nici iubitul ei nu se mai aflau în localitate și a sesizat autoritățile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.