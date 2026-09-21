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Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”

Andrei Rosz
Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”
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Victor Ponta compară arestarea lui Călin Georgescu cu situațiile politice din Rusia. Fostul premier susține că și Putin și-a arestat adversarii politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta afirmă că România a ajuns o țară în care adversarul politic al puterii este arestat. Acesta compară arestarea lui Georgescu de astăzi cu arestarea adversarilor politici ai lui Putin. Politicianul compară România cu Rusia și spune că degeaba sunt „pro-europenii la putere”, dacă se întâmplă astfel de lucruri.

E clar că România, țara noastră, este o țară, nu pot să spun bananieră, că jignesc țările care au banane. Era un model latino-american sau undeva asiatic, în care adversarul politic este arestat… Rusia! Ni s-a zis să păstrăm direcția pro-europeană… Sunt pro-europenii la putere. Păi am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia. Și Putin a făcut la fel. Din punctul ăsta de vedere, cred că e foarte rău.”, susține fostul premier.

De ce a fost reținut Călin Georgescu de către procurorii DIICOT?

Călin Georgescu a fost adus, astăzi, la audieri, după ce, în această dimineață, procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au efectuat percheziții care au durat 9 ore. Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore în arestul central. Mâine, procurorii se vor prezenta cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale. Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

Călin Georgescu, săltat de DIICOT „de parcă era Pablo Escobar”

Politicianul susține că „lumea s-a ferit” să critice arestarea lui Călin Georgescu. Singurul care a fost vehement în declarații, spune Ponta, a fost George Simion, liderul partidului AUR. Fostul premier afirmă că nu există țară din Europa în care adversarul politic să fie săltat ca „Pablo Escobar”.

„Am văzut că toată lumea s-a ferit să zică: băi, nu-i bine. Sigur că e un abuz! Simion cred că a fost singurul care a ieșit primul și a zis mai clar. Ceilalți s-au abținut, că lasă, că ne ia și pe noi. Nu știu, pe mine m-au mai luat o dată, eu știu cum e. Nu există politică în Europa în care salți adversarul politic, că e clar că Georgescu e adversarul lor politic, de parcă este Pablo Escobar…”, explică Ponta.

Ce a declarat George Simion despre arestarea lui Georgescu?

Liderul AUR, George Simion, denunță presiuni făcute asupra partidului pe care îl conduce pentru a vota învestirea Guvernului Mureșan. Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj despre cum arestarea lui Georgescu nu va influența deciziile AUR.

„Nu vom vota guvernul Siegfried, în ciuda tuturor presiunilor. Nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român!”, a transmis George Simion.

George Simion s-a afișat, astăzi, în Parlament cu o pancartă pe care scria „Opriți poliția politică”. Membrii AUR au protestat în plenul Senatului cu pancarte pe care au afișat diverse lozinci și mesaje la adresa actualei puteri.

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