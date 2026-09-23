Tamila Cristescu, diplomată româncă de carieră, s-a fotografiat în timp ce președintele Nicușor Dan susținea discursul la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU și a publicat imaginile pe pagina sa de Facebook. Pentru Nicușor Dan, aceasta a fost prima participare la reuniunea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU.

După plecarea din MAE, Tamila Cristescu a continuat să fie prezentă la evenimente importante din SUA și să aibă contacte cu cele mai înalte medii politice și diplomatice americane, inclusiv la New York și Washington. Ea a înregistrat, de asemenea, succese diplomatice importante, deși fuseze dată afară din MAE de Oana Țoiu, cum ar fi permiterea accesului echipei naționale a României de caiac-canoe în Mexic, după ce sportivii români fuseseră expulzați sub privirile Ministerului Afacerilor Externe condus de Țoiu.

Tamila Cristescu s-a fotografiat în timp ce Nicușor Dan ținea discursul la ONU

Apariția Tamilei Cristescu la New York, în timpul discursului susținut de Nicușor Dan la ONU, a atras atenția în mediul online, după ce aceasta a publicat fotografii de la eveniment.

Tamila Cristescu a ajuns la New York în 2022, la Consulatul General al României din New York, unde a lucrat până în 2025. La consulat a ocupat inițial funcția de referent relații, iar ulterior a ajuns să dețină funcția de agent consular.

Tamila Cristescu a fost victima „reformării” MAE

În iunie 2025, Oana Țoiu, ministrul de Externe, a decis rechemarea Tamilei Cristescu de la Consulatul României din New York. Aceasta și-a încheiat activitatea în cadrul MAE, imediat cum Țoiu a ajuns ministru.

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Teoretic, decizia a fost motivată prin reforma MAE în direcția profesionalizării numirilor în rețeaua diplomatică.

În practică, însă, nu este clar ce s-a întâmplat și dacă Tamila Cristescu a fost, de fapt, țintă predilectă a Oanei Țoiu.

Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu

După „execuția” sa din MAE, Tamila Cristescu a rămas în SUA și a jucat, în mai multe rânduri, roluri importante diplomatice, chiar dacă informale, pentru România.

Un episod în care numele Tamilei Cristescu a apărut în atenția publică a avut loc în noiembrie 2025, când echipa națională a României de pescuit la spinning din caiac a avut probleme la intrarea în Mexic. Sportivii au fost reținuți timp de aproximativ 12 ore pe aeroport și, ulterior, expulzați din țară, deși susțineau că aveau documentele necesare pentru participarea la Campionatul Mondial.

Reacția Oanei Țoiu s-a lăsat așteptată.

Dar după incident, echipa s-a întors în Mexic pentru competiție. Vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Răzvan Ghindăoanu, i-a mulțumit public Tamilei Cristescu pentru demersurile pe care le-a făcut pe lângă autoritățile mexicane pentru rezolvarea situației.

„Pentru că aventura noastră s-a terminat cu bine, țin să mulțumesc pe această cale domnișoarei Tamila Andreea Cristescu pentru demersul făcut pe lângă guvernul Mexicului în ajutorul nostru, un sprijin venit la timp”, a transmis Răzvan Ghindăoanu, vicepreședintele Ligii Române de Spinning, Divizia Caiac.