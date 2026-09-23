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Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele

Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele
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Siegfried Mureșan a prezentat miercuri liniile directoare ale programului său de guvernare. Premierul desemnat a transmis că își dorește o guvernare axată pe creștere economică și continuarea reformelor realizate până acum Bolojan, însă dincolo de conținut și promisiunile premierului desemnat, documentul atrage atenția prin limbajul extrem de uniform și prin formulările care par construite după același tipar. Gândul a analizat, cu ajutorul a două programe de inteligență artificială, modul în care documentul a fost redactat și prezință rezultatele.

Gândul a cerut părerea ChatGPT și Gemini după ce unele pasaje din program au părut să aibă un limbaj prea „perfect”, cu formulări foarte echilibrate și repetitive. Ambele modele au ajuns la aceeași concluzie: textul prezintă numeroase indicii specifice documentelor redactate sau editate cu ajutorul inteligenței artificiale.

ChatGPT și Gemini au analizat formulările din programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Ce arată analiza

ChatGPT a sesizat similitudinea foarte mare dintre cele 28 de secțiuni ale programului, formulările repetitive de tip slogan, precum și frazele foarte „netede” și echilibrate.

Modelul a remarcat folosirea repetată a unor expresii generale precum ”predictibilitate”, ”eficiență”, ”rezultate”, ”servicii publice”, ”sprijin” și ”modernizare”.

ChatGPT a remarcat că domenii foarte diferite – sănătate, justiție, agricultură, apărare sau cultură – sunt redactate aproape în același ton și folosesc aceeași structură a paragrafelor.

Potrivit analizei ChatGPT, acest tip de formulare este compatibil cu utilizarea unui model AI pentru rescrierea fiecărui capitol într-un stil clar, pozitiv și accesibil. Concluzia este că este „plauzibil și chiar destul de probabil” ca documentul să fi fost cel puțin rescris sau armonizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Gemini a ajuns la aceeași concluzie

Gândul a încărcat documentul într-un alt program de inteligență artificială, Gemini, care a analizat documentul și a ajuns la concluzia că este foarte probabil ca acesta să fi fost generat sau cel puțin editat și structurat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Programul a indicat drept argumente consistența foarte mare a documentului, structura uniformă și lipsa aproape totală a erorilor de formulare. Gemini a remarcat inclusiv folosirea unor termeni precum „audit funcțional”, „guvernanță corporativă”, „disciplină bugetară” și „reziliență democratică”.

Cum se apără Siegfried Mureșan, întrebat dacă a redactat programul cu ajutorul inteligenței artificiale

În cadrul unui interviu acordat în această seară pentru B1 TV, Siegfried Mureșan a negat că ar fi redactat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. A ținut să precizeze că acuzația este una ”simpatică” și că nu folosește acest program pe calculator.

Nu am Chat GPT și pe calculator. Nu folosesc Chat GPT pe calculator. Nu am alte programe de inteligență artificială. Cred că am intrat pe telefon pe ChatGPT. de 3-4 ori în viața mea, dar e clar că nu poți face un program de guvernare pe telefon. E simpatică această acuză”, a transmis Siegfried Mureșan.

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