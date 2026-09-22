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Ion Cristoiu: „Reținerea lui Călin Georgescu a fost întoarcerea României la teroarea binomului Kovesi-Coldea”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu: „Reținerea lui Călin Georgescu fost întoarcerea României la teroarea binomului Kovesi-Coldea”
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Ion Cristoiu susține că reținerea lui Călin Georgescu a fost întoarcerea României la teroarea binomului Coldea-Kovesi. Scriitorul compară cazul Georgescu cu dosarul Alinei Bica, fosta șefă DIICOT. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Reținerea lui Georgescu a fost întoarcerea României la teroarea binomului SRI-DNA”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că mulți români pot să cadă în capcana că dosarul lui Georgescu ar fi o tehnică de „mitizare” a acestuia. Scriitorul consideră că nu este adevărată ipoteza. Acesta subliniază că ridicarea lui Georgescu din trafic ar fi fost o revenire la „teroarea binomului SRI-DNA”.

„Sunt foarte mulți din amicii noștri care sunt tentați să vadă, pusă la cale de către sistem, o mitizare a lui Călin Georgescu. Este fals. Ce s-a întâmplat cu adevărat a fost o chestie sinistră, a fost întoarcerea României la teroarea binomului SRI-DNA. Noi nu trebuie să uităm, și păcat că nimeni nu a fost condamnat pentru asta, că România a trecut la un moment dat prin teroarea binomului SRI-DNA, care se comporta exact cum s-a întâmplat cu Georgescu.”, explică scriitorul. 

Ce este binomul SRI-DNA invocat de Ion Cristoiu?

„Binomul SRI-DNA” este o sintagmă apărută în jurul mandatului de președinte al lui Traian Băsescu, care descrie colaborarea strânsă și controversată dintre Serviciul Român de Informații (SRI), sub conducerea lui Florian Coldea și Direcția Națională Anticorupție (DNA), sub conducerea Codruței Kovesi. Expresia este atribuită, în mediul jurnalistic, lui Ion Cristoiu. Una dintre cele mai vechi referiri apare într-un editorial realizat de Cristoiu, din februarie 2015.

Dosarul lui Georgescu, similar cu cazul Bica

Scriitorul relatează povestea Alinei Bica din dosarul DNA și o compară cu evenimentele de ieri ale lui Georgescu. Acesta susține că Bica a fost interesată de relatările din presă din apropierea arestării sale, pentru că opinia publică despre caz era foarte importantă.

„O să relatez ce mi-a povestit Alina Bica, șefa DIICOT, căreia i s-a întâmplat exact ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu. Se ducea să inaugureze noul sediu al DIICOT, care era lângă Biblioteca Academiei. Era în trafic pe podul de peste Dâmbovița când două mașini i-au blocat calea. A scos un megafon ăla de la DNA, i-a zis să coboare și a urcat-o în mașina DNA. Când a intrat în sediul DNA, l-a sunat pe bărbat-su să-l întrebe ce spun televiziunile.”, menționează Cristoiu.

Cazul Alina Bica și asemănarea cu ancheta lui Călin Georgescu

Alina Bica a fost procuror și a condus DIICOT în perioada 2013-2014. Numele său a devenit cunoscut public în special în urma dosarelor instrumentate de DNA în perioada în care se afla la conducerea DIICOT. În noiembrie 2014, DNA a anunțat reținerea Alinei Bica într-un dosar privind despăgubiri acordate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Aceasta a fost ulterior trimisă în judecată în stare de arest preventiv, alături de mai multe persoane. Bica a fost condamnată definitiv în 2019 la patru ani de închisoare pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.

Care era tehnica binomului SRI-DNA, în opinia lui Ion Cristoiu?

Jurnalistul susține că în binomul SRI-DNA, un rol foarte important îl avea presa. Acesta condamnă dosarele instrumentate de Kovesi și modul în care s-au prezentat în presă. Cristoiu spune că scopul binomului era acela de a umili personaje politice.

„Nu era binom, era trinom, că era și presa implicată. Ticăloșia fără margini, încălcarea tuturor drepturilor omului constă în felul următor… În momentul în care victima era luată din trafic sau chemat la DNA, înainte de a i se aduce la cunoștință de către procuror, convocatul era deja condamnat printr-o scurgere incalificabilă, criminală de documente în presă. Scopul binomului, care ajunsese, la un moment dat, să se întoarcă și împotriva lui Băsescu, era umilirea. Laura Codruța Kovesi avea un sindrom al umilirii.”, afirmă jurnalistul. 

De ce a fost reținut Călin Georgescu de către procurorii DIICOT?

Călin Georgescu a fost adus, pe 21 septembrie, la audieri, după ce procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au efectuat percheziții care au durat 9 ore. La doar o zi distanță, Georgescu a fost eliberat din arestul central. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale. Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

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