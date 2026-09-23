Uniunea Europeană și Canada au obținut angajamentele de finanțare de cel puțin 211 milioane de euro pentru o nouă inițiatică internațională destinată monitorizării oceanelor. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea rețelelor de observare și pentru instalarea de noi echipamente, inclusiv senzori și sateliți.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

O nouă alianță pentru monitorizarea oceanelor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul Canadei, Mark Carney, au anunțat miercuti, la Adunarea Generală a ONU de la New York, finanțarea pentru OceanEye International Alliance for the Global Ocean Observing System.

Noua alianță reunește în prezent 30 de țări și Uniunea Europeană și are ca obiectiv consolidarea sistemului global de monitorizare a oceanelor.

Datele colectate sunt folosite pentru navigație, prognoze meteorologice și climatice, protejarea zonelor de coastă și dezvoltarea economiei maritime.

UE contribuie cu 92 de milioane de euro

Ursula von der Leyen a declarat că oceanele trebuie monitorizate și protejate mai bine, în condițiile în care rețeaua globală care furnizează aceste date se confruntă cu un deficit important de finanțare.

„Trebuie să ascultăm oceanul și trebuie să îl protejăm mult mai mult. Și totuși, monitorizarea oceanelor este supusă unei presiuni uriașe. Rețeaua globală care furnizează aceste date se confruntă cu un deficit critic de finanțare”, a spus von der Leyen.

Comisia Europeană va contribui cu 92 de milioane de euro la finanțarea inițială a proiectului.

Canada va aloca, la rândul său, 82 de milioane de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de dolari americani, în următorii cinci ani.

Senzori și sateliți pentru monitorizarea oceanelor

Finanțarea va fi folosită pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare monitorizării oceanelor și pentru extinderea rețelelor de observare.

Printre echipamentele care urmează să fie instalate se numără senzori în largul mărilor, precum și sisteme de monitorizare din spațiu, inclusiv sateliți.

Inițiativa urmărește să ofere mai multe date despre starea oceanelor, care pot fi utilizate atât pentru prognoze și navigație, cât și pentru monitorizarea schimbărilor climatice și protejarea zonelor de coastă.