Kelemen Hunor recunoaște că Guvernul Mureșan are doar 171 de voturi: „Suntem departe de 233”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut, marți, că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu are, în acest moment, voturile necesare pentru a primi învestitura Parlamentului. Potrivit acestuia, coaliția formată din PNL, USR și UDMR ar avea 171 de voturi, iar chiar și cu susținerea parlamentarilor minorităților și a neafiliaților, numărul nu ar ajunge la majoritatea de 233 de voturi.

Kelemen Hunor: Premierul nominalizat va merge până la capăt

„Nu ne-am predat. Sunt clare lucrurile dacă ne uităm la cifre, cifrele nu te mint, vrei, nu vrei, dacă faci un calcul îți dai seama. Avem 171 de voturi, în condițiile în care toată lumea USR, PNL, UDMR votează pentru.

Avem 171 la care, dacă se adaugă voturile minorităților, tot la 188 ajungem, deci suntem departe încă de 233. Vedem dacă neafiliații votează guvernul. Nu știu cum votează grupul minorităților, dar suntem departe de 233.

Cei care au plecat din toate părțile, neafiliații… tot la 208 ajungem”, a declarat Kelemen Hunor, la Euronews.

Liderul UDMR a precizat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu obține numărul necesar de voturi, acesta va fi supus totuși votului final în Parlament.

„Dacă nu există voturile necesare, mergem la vot final și vom afla care e scorul, va fi sub 233. A doua condiție va fi îndeplinită și acest lucru ne va duce mai aproape de alegerile anticipate. Indiferent de ce se va întâmpla, premierul nominalizat va merge până la capăt”, a mai spus Kelemen Hunor.