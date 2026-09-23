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Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl

Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl
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Senatul Italiei a aprobat miercuri legea care creează cadrul legal pentru revenirea țării la energia nucleară, la aproape patru decenii după ce Italia a renunțat la programul său nuclear în urma accidentului de la Cernobîl. Guvernul Giorgiei Meloni susține că energia nucleară este necesară pentru securitatea energetică a țării și pentru atingerea obiectivelor climatice, relatează AP.

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Proiectul de lege a fost aprobat în Senat cu 81 de voturi pentru și 51 împotrivă, în timp ce șapte senatori s-au abținut. Textul fusese aprobat anterior și de Camera Deputaților.

Legea nu permite, însă, construirea unor reactoare nucleare. Ea stabilește cadrul juridic necesar pentru ca astfel de proiecte să poată fi propuse, evaluate și autorizate în viitor.

Guvernul italian va avea la dispoziție următoarele 12 luni pentru a elabora normele de aplicare privind autorizarea reactoarelor, standardele de siguranță, gestionarea deșeurilor radioactive și criteriile pentru alegerea viitoarelor amplasamente.

Italia renunțase la energia nucleară după Cernobîl

Italia a fost una dintre țările europene care au investit timpuriu în energia nucleară și a avut patru reactoare în funcțiune.

Programul nuclear a fost abandonat după referendumul din 1987, organizat în urma accidentului de la centrala nucleară de la Cernobîl. Italienii au respins din nou energia nucleară la un referendum în 2011, după accidentul de la Fukushima, din Japonia.

De atunci, Italia s-a bazat în mare măsură pe energia importată și este unul dintre cei mai mari consumatori europeni de energie electrică produsă de centrale nucleare din țările vecine.

Guvernul Meloni mizează pe reactoare modulare

Executivul italian susține că nevoia de energie va crește în următorii ani, pe fondul electrificării locuințelor, industriei și transporturilor, dar și al extinderii centrelor de date și a altor tehnologii mari consumatoare de energie.

Planul guvernului nu se concentrează pe reactoarele nucleare de mari dimensiuni construite în trecut, ci pe reactoare modulare mici, cunoscute sub denumirea de SMR (Small Modular Reactors), precum și pe alte tehnologii nucleare avansate.

Susținătorii acestor tehnologii afirmă că reactoarele modulare ar putea fi mai flexibile și mai rapide de construit decât centralele nucleare convenționale.

Energia nucleară, din nou în dezbaterea europeană

Mai multe state europene își reevaluează politica privind energia nucleară, pentru a reduce emisiilor și preocupările de dependența de combustibilii fosili importați.

Franța continuă să investească în proiecte nucleare, iar Polonia pregătește la rândul său dezvoltarea unor noi capacități.

În Italia, un sondaj realizat în iunie 2026 de firma de cercetare Only Numbers arăta că aproximativ 55% dintre italieni susțin dezvoltarea unor centrale nucleare bazate pe tehnologii de nouă generație. Sprijinul era mai ridicat în rândul tinerilor, care nu au amintiri directe despre accidentul de la Cernobîl.

Deșeurile radioactive și costurile rămân probleme

Revenirea la energia nucleară se lovește însă de mai multe obstacole. Italia nu are încă un depozit național permanent pentru deșeurile radioactive provenite din vechiul său program nuclear, acestea fiind păstrate în prezent în facilități temporare.

Proiectele pentru viitoarele reactoare și pentru depozitarea deșeurilor ar putea întâmpina, de asemenea, opoziție din partea comunităților locale.

Analiștii din domeniul energiei au ridicat și problema costurilor. Construirea reactoarelor nucleare este costisitoare, iar reactoarele modulare mici nu au încă proiecte comerciale funcționale la scară largă în Europa.

Estimările industriei plasează costul unui reactor modular de 300 de megawați între 3 și 6 miliarde de euro, fără a include infrastructura suplimentară și cheltuielile pentru rețeaua electrică.

Italia ar trebui să se concentreze și pe măsuri deja disponibile

Michele Governatori, consilier principal pe probleme energetice în cadrul organizației pentru climă și energie ECCO, a salutat crearea cadrului legislativ, dar a atras atenția că acesta ar putea scoate la iveală interesul limitat al investitorilor privați.

„Existența unui cadru de reglementare este un lucru pozitiv, dar va evidenția și interesul limitat al investitorilor privați pentru tehnologii care fie nu sunt competitive în prezent, fie nu sunt încă pregătite, precum SMR-urile”, a declarat Governatori.

El a susținut că Italia ar trebui să se concentreze și pe măsuri deja disponibile pentru reducerea costurilor energiei și a dependenței de combustibilii fosili, precum electrificarea, eficiența energetică, energia regenerabilă, capacitățile de stocare și modernizarea rețelei electrice.

Partidele de opoziție și organizațiile de mediu au anunțat deja că se opun planurilor guvernului și ar putea contesta viitoarele proiecte după ce vor fi propuse amplasamente concrete pentru reactoare și pentru depozitarea deșeurilor radioactive.

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