Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Răzvan Savaliuc: ”Doamna Moroșanu nu mai are ce căuta în magistratură”

Serdaru Mihaela
21 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 17 decembrie 2025, Răzvan Savaliuc a discutat aprins despre un conflict recent din interiorul sistemului judiciar românesc, legat de o judecătoare care a acuzat colegii de corupție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Răzvan Savaliuc a prezis că războiul verbal va continua, dar că acuzațiile au pierdut deja din intensitate, numindu-le „fâsâite”. El a comentat ironic pe marginea unui nou interviu al judecătoarei, publicat de Recorder, în care aceasta declară că se așteaptă să fie demisă.

„Da, războiul va continua, dar s-a fâsâit deja. Ei încearcă acuma, au scos-o pe această eroină într-un nou interviu la Recorder să spună, cred că mă aștept să fiu dat afară și ce așteaptă? Să se apuce acuma inspecția cu CSM-ul, să o dea repede afară din funcție și ea atunci să creeze un martir și să poată din nou să anime strada să zică uite, judecătorul care a vrut să spună ceva e dat afară din funcție, dar Sistemul știe, o s-o lasă să se compromită și după ce trece scandalul se va vedea ce soluție se va da la disciplinar” , spune Savaliuc.

Editorul senior Răzvan Savaliuc a criticat dur judecătoarea, afirmând că o astfel de persoană nu mai are ce căuta în magistratură.

„După mine, n-are ce să mai caute o asemenea persoană în magistratură care și-a  acuzat colegii că iau mită fără să vii cu probe. Dar tu ești judecător, nu ești omul de pe stradă”

