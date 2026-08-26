Generalul Silviu Predoiu critică declarațiile Oanei Țoiu despre capacitatea României de a răspunde militar în fața Rusiei. Acesta susține că reprezentanții României ar trebui să fie mai precauți în ceea ce spun. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Trebuie să dai dovadă de precauție, nu de slugărnicie”

Invitat la Marius Tucă Show, Silviu Predoiu critică declarația Oanei Țoiu prin care anunța că România este gata să răspundă militar Rusiei. Acesta susține că România nu are cum să răspundă militar celei mai mari forțe nucleare din lume. Generalul SIE îi sfătuiește pe liderii români să fie mai precauți în declarații. Acesta afirmă că un stat nu se apără cu adjective, ci cu proceduri și acțiuni concrete.

„Atunci când ești ministru de externe și vorbești despre faptul că România e pregătită să răspundă militar, dar vorbești despre cea mai mare putere nucleară a lumii, trebuie să fii inconștient. Trebuie să dai dovadă de precauție, nu de slugărnicie. Aici n-ar fi o problemă, pentru că suntem foarte antrenați, că noi suntem slugarnici cu toți. Ce ne-ar costa? Trebuie să dai dovadă de precauție, să înțelegi greutatea vorbelor tale. Un stat nu se apără cu adjective sau cu invective. Se apără cu proceduri, cu măsuri și cu acțiuni concrete. Noi credem că dacă vorbim vorbe și le spunem răstit și răspicat am rezolvat problema. N-am rezolvat nimic.”, explică generalul SIE.

Silviu Predoiu critică reacția MAE în scandalul dronelor rusești

Generalul susține că România nu a dat răspunsuri diplomatice în incidentele cu drone de pe teritoriul țării. Acesta afirmă că oricine poate lua măsuri organizatorico-administrative, cum sunt cele de închidere de consulate.

„Atunci când ai un ministru de externe care spune că România este pregătită să răspundă atât diplomatic, cât și militar Rusiei… Oameni buni, în primul rând, că n-am văzut răspunsuri diplomatice ale României. Închiderea de consulate și declararea de non-grata a unor cetățeni nu înseamnă răspuns diplomatic. Înseamnă niște măsuri organizatorice, administrative, dacă vrei, până la urmă, pe care le poate lua oricine.”, susține Predoiu.