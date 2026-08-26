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Consiliera lui Nicușor Dan o critică dur pe Diana Buzoianu în scandalul populației de urși: Ministerul apare în actul final și constată solemn că trebuie împușcați

Gilda Popa
Consiliera lui Nicușor Dan o critică dur pe Diana Buzoianu în scandalul populației de urși: Ministerul apare în actul final și constată solemn că trebuie împușcați
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Consiliera președintelui Nicușor Dan, Ștefania Simion, a criticat dur poziția ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, care susține că în cazul urșilor periculoși care ajung în zonele locuite, singura soluție este împușcarea lor.

Declarațiile vin după ce Buzoianu a precizat duminică, la TVR INFO, că România are între 10.000 și 12.000 de urși și a explicat că țara nu poate să facă față la o asemenea problemă decât prin vânătoare. Ștefania Simion susține că statul nu face suficient pentru prevenirea conflictelor dintre oameni și animale și acuză lipsa unor statistici și măsuri clare care să susțină în mod real soluția cotelor de vânătoare. Ea a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, care sunt, în opinia sa, problemele pe care le-ar putea genera legea prin care aproape 1.000 de urși ar putea fi împușcați anual în România.

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Tensiunile Cotroceni – Palatul Victoria au escaladat după ce Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare

Controversa privind soluționarea „invaziei” urșilor în localități s-a acutizat după ce, în august, Nicușor Dan trimis la reexaminare în Parlament, proiectul de lege privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Ulterior, Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare.

„Vedem filmări cu urși care încearcă să deschidă ușile pe la hoteluri, oameni care se trezesc cu urșii direct în gospodăriile lor. Este clar că acolo vorbim de niște urși pentru care nu mai ai ce să faci altceva decât să ai o intervenție directă. Adică să fie împușcați”, a spus  Buzoianu.

„Administrația Prezidențială nu a primit încă studiul genetic complet solicitat Institutului „Marin Drăcea”, deși rezultatele sale sunt invocate pentru fundamentarea noii legi. Au fost transmise solicitări și reveniri oficiale. Așteptăm.
Între timp, în spațiul public circulă estimări de 10.000, 12.000 și 15.000 de urși. Ministerul apare în actul final și constată solemn că, pentru urșii ajunși în localități, „nu mai avem ce să facem”: trebuie împușcați”, a replicat luni, pe Facebook, consiliera pe probleme de mediu a președintelui.

Consiliera prezidențială susține că nu știm exact care e numărul de urși din România

Ștefania Simion susține că prevederile legii ar putea favoriza împușcarea unor urși care nu reprezintă un pericol pentru oameni, în timp ce animalele care ajung să provoace probleme în localități sau în zone turistice ar rămâne în afara interesului cinegetic.

„Urși din mijlocul pădurii, care nu au absolut niciun fel de legătură cu comportamentul conflictual, sau urși care ajung pe Transfăgărășan (vor fi împușcați, n.r.) și aceia care efectiv provoacă probleme oamenilor și gospodăriilor și fermierilor, aceia nu reprezintă niciun fel de interes cinegetic pentru nimeni. Aici ajungem. Studii nu avem”, a declarat Simion la Antena 3 CNN.

Consiliera prezidențială susține, de asemenea, că nu există suficiente date publice și o metodologie transparentă care să justifice stabilirea unei cote de 1.000 de urși care să fie împușcați anual:

„Se invocă un studiu făcut de Institutul de Cercetare din Brașov, care, în mod surprinzător, nu este public pentru nimeni. Au publicat 53 de pagini pe site-ul Ministerului Mediului cu privire la bazele concluzii ale acelui studiu, care nu demonstrează nimic: de unde au fost luate probele respective genetice, cum s-au extrapolat. Nu există niciun fel de metodologie publică. Dar spunem că avem undeva între 10.000-12.000. Deja intervalul acesta este nul pentru un studiu tehnic, științific. Unii spun că avem 20.000, 25.000. Putem să punem fiecare câte o valoare”, a adăugat consiliera președintelui.

Soluții pentru urșii din zona Transfăgărășan

Întrebată ce ar trebui să facă autoritățile în cazul urșilor care provoacă incidente pe Transfăgărășan, Ștefania Simion a dat ca exemplul zonelor în care animalele s-au obișnuit să primească hrană de la turiști și a susținut că legislația existentă permite deja aplicarea unor sancțiuni.

„Cu Transfăgărășanul este un exemplu bun. Nu este exemplu clarificator pentru întreaga Românie, dar este un exemplu bun pentru discuția noastră, despre ce putem să nu facem noi ca stat să ne protejăm oamenii. Acolo se știe exact unde vin urșii, că sunt câteva parcări și câteva alveole marcate ca parcări, în care aceștia vin pentru că s-au obișnuit, oamenii ies din mașini, le aruncă ceva de mâncare și își fac selfie-uri cu ei. Acolo pot fi trimise niște echipaje, date niște amenzi în baza legislației pe care o avem. Dacă aceste amenzi ar fi date an de an în fiecare sezon turistic, pentru că ei nu vin primăvara și toamna, când te-ai aștepta să îi vezi mai mult, atunci asta ar trimite un semnal populației să nu se mai comporte așa.”

În ceea ce privește urșii care ajung în intravilan, consiliera președintelui spune că fiecare situație trebuie analizată separat: „Nu pot să evaluez situația.”

Senatul a respins marți cererea de reexaminare a legii urşilor

Comisia de Administraţie Publică a Senatului s-a reunit marţi, în şedinţă în format hibrid, unde a luat o decizie referitoare la cotele duble de recoltă pentru prevenţie şi intervenţie la ursul brun. Preşedintele Nicuşor Dan a retrimis în Parlament, la reexaminare, legea urşilor, încă de pe 7 august 2026.

Cu 21 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru şi nicio abţinere, parlamentarii au respins cererea de reexaminare a legii urşilor. De asemenea, au fost respinse şi toate amendamentele.

Textul de lege merge miercuri, 26 august, în plenul Senatului pentru vot final.

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