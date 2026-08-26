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România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021

România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021
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Echipa națională a României a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Backgammon pe Echipe, acolo unde a fost învinsă de reprezentativa Japoniei, formație care îi are în componență pe unii dintre cei mai buni jucători din istoria acestui sport. Practic, backgammon-ul este varianta oficială, puțin mai complexă și practicată la nivel internațional, a ultrapopularului joc de „table”. Până la accederea în sferturile turneului, românii au învins nume mari din comunitatea backgammon-ului, precum SUA, Franța sau Suedia.

În acest an, Campionatul Mondial de Backgammon pe Echipe a fost organizat la Londra, în perioada 24-26 august, și a aliniat la start 28 de echipe pe tabloul masculin și 16 echipe pe cel feminin. De această dată, România nu a fost reprezentată de Echipa Națională Feminină.

În schimb, pe tabloul masculin, șapte jucători au luptat pentru a duce numele țării noastre cât mai departe în fazele competiției. Este vorba, în ordinea performanțelor înregistrate pe parcursul turneului, de Cristian Cozoș, Radu Ciortan, Daniel Tudose, Andrei Avrămia, Ovidiu Mihai Popa, Sergiu Maliș – care a fost și căpitanul echipei – respectiv Alexandru Pașcu.

Sursa foto: YouTube World Backgammon Federation WBGF

Ce parcurs a avut Echipa Națională a României la Campionatul Mondial de Backgammon din 2026

În prima fază a competiției, echipa României a fost repartizată în Grupa C, din care au mai făcut parte Germania, Statele Unite ale Americii, Franța, Finlanda, Gibraltar și Bahamas. Dintre aceste reprezentative, jucătorii români au reușit să învingă Gibraltar, SUA, Bahamas și Franța, însă au pierdut în fața Germaniei și Finlandei.

Fiecare rundă disputată între două echipe naționale implică cinci meciuri simultane de backgammon, jucate de cinci membri ai fiecărei reprezentative, selectați pentru a evolua în runda respectivă. Parcursul naționalei României la Campionatul Mondial din 2026 arată în felul următor:

  • Runda 1: România vs. Gibraltar – 3:2
  • Runda 2: SUA vs. România – 1:4
  • Runda 3: România vs. Bahamas – 5:0
  • Runda 4: România vs. Finlanda – 1:4
  • Runda 5: România vs. Fără adversar 
  • Runda 6: România vs. Franța – 3:2
  • Runda 7: Germania vs. România – 2:3

Sursa foto: ggarena.app

România a învins Suedia în optimile de finală, dar a pierdut în fața Japoniei în faza sferturilor

În clasamentul final al grupei C, Germania a ocupat primul loc, urmată de SUA și România. Astfel, reprezentativa țării noastre a avansat în optimile de finală ale turneului, acolo unde a dat piept cu echipa națională a Suediei. Din fericire, jucătorii români și-au învins adversarii cu scorul de 3:2 și au mers mai departe în sferturile de finală, acolo unde erau așteptați de echipa Japoniei, cea care a pornit cu prima șansă la cucerirea trofeului.

Sursa foto: YouTube World Backgammon Federation WBGF

Într-adevăr, japonezii s-au dovedit mai puternici și s-au impus cu 3:2, cu toate că românul Radu Ciortan a reușit să îl învingă pe Masayuki „Mochy” Mochizuki, cel mai bun jucător de backgammon din ultimii 15 ani. Totuși, în semifinale, Japonia a fost învinsă de Țările de Jos, cu scorul de 4:1.

La momentul actual, este disputată marea finală a turneului, între Belgia și Țările de Jos. Între timp, românii își măsoară forțele cu reprezentativa Austriei, pentru a stabili clasamentul final al echipelor care ocupă locurile 5-8.

Sursa foto: ggarena.app

România a fost campioană mondială pe echipe la backgammon în anul 2021

România este una dintre cele mai bune țări la jocul de backgammon. În 2021, țara noastră câștiga, spre surprinderea tuturor celorlalte naționale văzute drept favorite, același Campionat Mondial pe Echipe, organizat în Germania.

La acea vreme, România era reprezentată de jucătorii Sergiu Maliș (C), Stelian Iancu, Radu Ciortan, Florin Popa, Mihai Neagu, Daniel Tudose și Nicolae Tunsoiu. Trei dintre aceștia – Maliș, Ciortan și Tudose – sunt componenți și ai lotului din acest an.

România, campioană mondială la backgammon pe echipe în 2021

Ce are în plus backgammon-ul față de clasicele „table”, cunoscute și jucate de aproape toți românii

Jocul de table este unul dintre cele mai populare sporturi din România, chiar dacă mulți români nu îl văd ca pe un sport. Spre deosebire de regulile ultrapopularului joc, backgammon-ul introduce noțiunea unui „cub de dublaj” – practic un zar care are, pe fețele sale, numerele 2, 4, 8, 16, 32 și 64.

Acesta poate fi oferit, de către jucătorul aflat în avantaj în timpul unei „linii” disputate, pentru a dubla miza. Odată ce a fost oferit, adversarul are opțiunea de a accepta cubul, moment în care intră în posesia lui și poate redubla miza, sau de a refuza cubul, moment în care cel care l-a oferit câștigă punctele puse în joc, fără a mai continua „linia”.

Tablă de backgammon

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