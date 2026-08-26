Prima pagină » Actualitate » Incendiu puternic în pădurea din apropierea localităţii Plauru. Ar fi fost cauzat de explozia unei drone, susțin localnicii

Incendiu puternic în pădurea din apropierea localităţii Plauru. Ar fi fost cauzat de explozia unei drone, susțin localnicii

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incendiu puternic a izbucnit în pădurea din apropierea localității Plauru din județul Tulcea. Potrivit informațiilor furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, localnicii susțin că incendiul ar fi fost cauzat de explozia unei drone.

Un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 17:50 într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea. Potrivit Romsilva, localnicii susțin că incendiul ar fi fost provocat de explozia unei drone. Incendiul a afectat iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în proximitatea localității Plauru. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Incendiu puternic în pădurea din apropierea localităţii Plauru

Incendiu în județul Tulcea: localnicii susțin că ar fi fost cauzat de explozia unei drone

„Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone.

În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă.

Sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând a se interveni și cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice. S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112”, a transmis Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pe Facebook.

Este estimată o suprafață afectată de aproape 2.000 de metri pătrați

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în apropierea satului Plauru, județul Tulcea. Incendiul a fost semnalat în jurul orei 17:00, după ce oamenii au auzit o explozie. Zona se află în apropierea portului ucrainean Ismail, vizat de atacuri cu drone rusești, arată Agerpres.

Incendiul a afectat 0,5 hectare de pădure de salcie, potrivit Direcției Silvice Tulcea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta estimează suprafața afectată la aproximativ 2.000 de metri pătrați. La intervenție au participat angajați ai Direcției Silvice, voluntari și 9 subofițeri ai ISU Delta, cu o barcă cu motor. Focarele au fost localizate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Ziua cea mai lungă pentru Dominic Fritz. Gândul prezintă cronologia adoptării legii ANI și scandalul care a pornit între partide
21:27
Ziua cea mai lungă pentru Dominic Fritz. Gândul prezintă cronologia adoptării legii ANI și scandalul care a pornit între partide
INCIDENT Femeie din București, filmată în timp ce agresează un copil de 9 ani, în urma unui conflict spontan cu fiul ei. Ce transmite Poliția Capitalei
21:07
Femeie din București, filmată în timp ce agresează un copil de 9 ani, în urma unui conflict spontan cu fiul ei. Ce transmite Poliția Capitalei
INEDIT România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021
20:56
România, printre cele mai bune opt echipe din lume la jocul de table. Echipa națională a învins SUA, Franța și Suedia la Campionatul Mondial, turneul pe care l-a câștigat în 2021
REACȚIE Consilierul de stat Vlad Ionescu reacționează după vizita șefului CIA la Moscova. Ce ar putea însemna întâlnirea pentru Alianță și flancul estic
20:30
Consilierul de stat Vlad Ionescu reacționează după vizita șefului CIA la Moscova. Ce ar putea însemna întâlnirea pentru Alianță și flancul estic
REACȚIE Mihai Jurca se laudă că a îndeplinit întocmai și la timp pașii SAFE, după ce România a primit prima tranșă a împrumutului de 17 miliarde de euro
20:12
Mihai Jurca se laudă că a îndeplinit întocmai și la timp pașii SAFE, după ce România a primit prima tranșă a împrumutului de 17 miliarde de euro
ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu au fost raportați români printre persoanele afectate în catastrofa din Nepal
19:38
Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu au fost raportați români printre persoanele afectate în catastrofa din Nepal
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Mediafax
Schimbări radicale în farmacii. Cseke Attila: Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă
Click
Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
VIDEO EXCLUSIV | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
De ce ne atrag oamenii indisponibili? Cum putem schimba tiparul, potrivit științei
EXCLUSIV Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
21:25
Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
FLASH NEWS Trei frați români urmăriți internațional, arestați în Italia. Conduceau o rețea de clonare de carduri în Statele Unite
21:22
Trei frați români urmăriți internațional, arestați în Italia. Conduceau o rețea de clonare de carduri în Statele Unite
FLASH NEWS Grindeanu îl învinuiește pe Bolojan pentru pierderea banilor din PNRR: A fost incapabil să facă o lege bună
20:33
Grindeanu îl învinuiește pe Bolojan pentru pierderea banilor din PNRR: A fost incapabil să facă o lege bună
CONTROVERSĂ SUA au destructurat o rețea de hackeri chinezi care au atacat NASA, Rezerva Federală, Departamentele de Justiție și Energie și Senatul SUA
19:59
SUA au destructurat o rețea de hackeri chinezi care au atacat NASA, Rezerva Federală, Departamentele de Justiție și Energie și Senatul SUA
ULTIMA ORĂ Înalta Curte de Casație și Justiție respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului. 5 dosare urmează să ajungă la Curtea Supremă după declararea recursurilor
19:56
Înalta Curte de Casație și Justiție respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului. 5 dosare urmează să ajungă la Curtea Supremă după declararea recursurilor
SPECTACULOS Mii de oameni s-au bătut cu roșii pe străzile unui oraș din Spania. Festivalul La Tomatina este una dintre cele mai cunoscute atracții ale țării
19:55
Mii de oameni s-au bătut cu roșii pe străzile unui oraș din Spania. Festivalul La Tomatina este una dintre cele mai cunoscute atracții ale țării

Cele mai noi

Trimite acest link pe