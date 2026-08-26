Un incendiu puternic a izbucnit în pădurea din apropierea localității Plauru din județul Tulcea. Potrivit informațiilor furnizate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, localnicii susțin că incendiul ar fi fost cauzat de explozia unei drone.

Un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 17:50 într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea. Potrivit Romsilva, localnicii susțin că incendiul ar fi fost provocat de explozia unei drone. Incendiul a afectat iniţial o jumătate de hectar în parcela 54A, în proximitatea localității Plauru. La fața locului s-au deplasat echipajele de intervenție.

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Incendiu în județul Tulcea: localnicii susțin că ar fi fost cauzat de explozia unei drone

„Un puternic incendiu de pădure a izbucnit astăzi, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, pare a fi explozia unei drone.

În aceste momente, pentru localizarea și stingerea incendiului acționează silvicultori din cadrul Romsilva, pompieri voluntari și locuitori din zonă.

Sunt în desfășurare acțiuni de concentrare a forțelor și capabilităților de intervenție, urmând a se interveni și cu personal silvic din zonele adiacente, motopompe, furtune, alte echipamente specifice. S-a solicitat sprijinul pompierilor prin intermediul numărului de urgență 112”, a transmis Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pe Facebook.

Este estimată o suprafață afectată de aproape 2.000 de metri pătrați

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în apropierea satului Plauru, județul Tulcea. Incendiul a fost semnalat în jurul orei 17:00, după ce oamenii au auzit o explozie. Zona se află în apropierea portului ucrainean Ismail, vizat de atacuri cu drone rusești, arată Agerpres.

Incendiul a afectat 0,5 hectare de pădure de salcie, potrivit Direcției Silvice Tulcea. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta estimează suprafața afectată la aproximativ 2.000 de metri pătrați. La intervenție au participat angajați ai Direcției Silvice, voluntari și 9 subofițeri ai ISU Delta, cu o barcă cu motor. Focarele au fost localizate.