Autoritățile din Italia au arestat trei frați români în vârstă de 46, 47 și respectiv 51 de ani, urmăriți internațional, care se aflau în fruntea unei rețele transnaționale de fraudă informatică și clonare de carduri bancare. Doi dintre aceștia au fost localizați și arestați în localitatea Roè Volciano, din provincia Brescia, în timp ce al treilea a fost prins în localitatea Millesimo din provincia Savona, relatează Corriere della Sera.

Toți cei trei frați se află în prezent în arest în Italia în baza unor mandate europene de arestare și urmează să fie extrădați în România pentru a-și ispăși pedepsele.

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Cei trei bărbați au fost condamnați definitiv de Tribunalul Brașov la pedepse cu închisoarea cuprinse între 5 și 7 ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă cibernetică și spălare de bani, dar au fugit din țară pentru a scăpa de executarea pedepsei.

„Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, cu sprijinul structurilor cu atribuții în domeniu ale Poliției Române, precum și în colaborare cu autoritățile italiene, au desfășurat, în perioada 2025–2026, activități de investigare care, în cele din urmă, au dus la depistarea a trei persoane condamnate, care se sustrăgeau de la executarea pedepselor cu închisoarea. Cei trei bărbați, frați, de 46, 47, respectiv 51 de ani, erau condamnați în aceeași cauză penală pentru constituirea unui grup organizat infracțional, infracțiuni de spălare a banilor, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și se aflau dați în urmărire națională și internațională, ca urmare a condamnărilor la pedeapsa cu închisoare primite între 5 ani și 6 ani și jumătate”.

Organizația criminală pe care aceștia o conduceau recruta complici din Europa și îi trimitea în Statele Unite, unde instalau dispozitive de tip skimming și microcamere la bancomate pentru a fura datele cardurilor și codurile PIN ale cetățenilor americani.

Cu ajutorul datelor clonate, rețeaua efectua retrageri masive de numerar chiar de pe teritoriul SUA. Banii erau ulterior transferați în Europa și spălați prin achiziții de imobile, mașini, bunuri de lux și vacanțe scumpe.

Cum s-a desfășurat prinderea lor în Italia

Operațiunea de capturare a celor trei a fost coordonată de Serviciul Central Operativ din Italia în strânsă colaborare cu anchetatorii români. Unul dintre cei trei a fost găsit în spatele unui perete fals, într-o nișă special construită pentru a se putea ascunde. Acesta avea asupra sa două identități false și mai multe telefoane.

În ceea ce privește arestările din Volciano, cei doi au fost blocați și încătușați de polițiști pe stradă, în timp ce se întorceau de la cumpărături.