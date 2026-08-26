Un incident a avut loc în Sectorul 4 din București. O femeie a fost filmată în timp ce agresează un copil de 9 ani, în urma unui conflict spontan cu fiul ei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări.

Poliția Capitalei anchetează un caz în care mama unui băiat de 9 ani ar fi agresat un alt copil, de aceeași vârstă. Incidentul ar fi avut loc după ce cei doi s-ar fi certat în apropierea unui bloc din Sectorul 4. Polițiștii le recomandă oamenilor să nu recurgă la violență și să nu își facă singuri dreptate atunci când asistă la un conflict. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție.

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Între cei doi minori ar fi izbucnit un conflict spontan.

„Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, iar din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce doi minori, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în proximitatea unui bloc din sectorul menţionat, între aceştia ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care unul dintre minori l-ar fi lovit pe celălalt. Ulterior, la adresa respectivă s-ar fi deplasat mama copilului agresat, care, în împrejurările respective, l-ar fi agresat fizic pe cel de-al doilea minor”, precizează Poliția Capitalei.

Mama băiatului agresat a refuzat ordinul de protecție

Mamei minorului agresat i s-a explicat că poate solicita un ordin de protecție, însă aceasta a refuzat. Polițiștii continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Poliția recomandă oamenilor să nu recurgă la violență și să nu își facă singuri dreptate.

„Astfel de situaţii trebuie sesizate de îndată poliţiştilor, iar intervenţia directă trebuie să se limiteze la măsuri care nu pun în pericol integritatea fizică a persoanelor implicate. De asemenea, în cazul în care o persoană este victima unei agresiuni sau asistă la săvârşirea unei fapte de natură penală, aceasta este încurajată să solicite sprijinul autorităţilor”, transmite Poliția, potrivit Observator.

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