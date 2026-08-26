Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan în disputa privind legea salarizării, afirmând că interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor și acuzând Guvernul că încearcă să folosească PNRR pentru a determina Parlamentul să voteze legea în orice formă.

Grindeanu: PNRR nu poate fi argument pentru votarea oricărei legi

Liderul PSD susține că obligațiile asumate prin PNRR nu justifică adoptarea unei legi care nu beneficiază de un consens suficient și critică Guvernul pentru forma actuală a proiectului. Potrivit acestuia, forma actuală a proiectului nu beneficiază de susținere suficientă nici în interiorul Guvernului, nici din partea sindicatelor și ar încălca acordul politic convenit la Palatul Cotroceni.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

”Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României.

De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora.Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu acuză Guvernul Bolojan că repetă un model de guvernare în care măsurile de reformă sunt adoptate fără suficient dialog, iar costurile sunt suportate de cetățeni.

”Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor.

De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, a scris Grindeanu.

Liderul PSD precizează că partidul nu contestă necesitatea reformelor, însă consideră că legea salarizării trebuie modificată astfel încât să fie echitabilă pentru angajații din sectorul public. ”Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor.