🚨 Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță”

Statul Major al Forțelor Armate Iraniene a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi lansat o rachetă către Turcia, după ce Ankara a anunțat că sistemele de apărare ale NATO au interceptat un proiectil care se apropia de spațiul aerian turc.

Armata iraniană a transmis că respectă suveranitatea Turciei și a negat orice implicare în incident.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea țării vecine și prietene, Turcia, și neagă lansarea oricărei rachete către teritoriul acestei țări”, se arată în declarația oficială.

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta s-ar fi apropiat de spațiul aerian turc după ce a survolat Irakul și Siria.

Autoritățile turce au anunțat că proiectilul a fost interceptat înainte de a provoca pagube sau victime.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Ankara a luat măsuri suplimentare de securitate în colaborare cu aliații din NATO pentru a preveni incidente similare.

Liderul turc a afirmat că Turcia „ia toate măsurile de precauție necesare” și transmite „avertismente în termeni cât se poate de clari pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.