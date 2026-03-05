Prima pagină » Actualitate » Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță”

Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță”
08:09

Premierul Australiei anunță trimiterea de „resurse militare” în Orientul Mijlociu

Anthony Albanese a anunțat că „resurse militare” australiene se îndreaptă spre Orientul Mijlociu ca plan de urgență, fără a oferi detalii suplimentare despre resursele trimise, scrie Al Jazeera.com.

Postul de televiziune australian SBS News a raportat că au fost trimise două avioane militare.

07:57

Iranul neagă că ar fi lansat o rachetă spre Turcia. Erdogan avertizeaz: „Să fie pentru ultima dată”

Statul Major al Forțelor Armate Iraniene a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi lansat o rachetă către Turcia, după ce Ankara a anunțat că sistemele de apărare ale NATO au interceptat un proiectil care se apropia de spațiul aerian turc.

Armata iraniană a transmis că respectă suveranitatea Turciei și a negat orice implicare în incident.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea țării vecine și prietene, Turcia, și neagă lansarea oricărei rachete către teritoriul acestei țări”, se arată în declarația oficială.

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta s-ar fi apropiat de spațiul aerian turc după ce a survolat Irakul și Siria.

Autoritățile turce au anunțat că proiectilul a fost interceptat înainte de a provoca pagube sau victime.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Ankara a luat măsuri suplimentare de securitate în colaborare cu aliații din NATO pentru a preveni incidente similare.
Liderul turc a afirmat că Turcia „ia toate măsurile de precauție necesare” și transmite „avertismente în termeni cât se poate de clari pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.

07:30

Atac iranian cu rachete și drone în Israel. Tel Avivul răspunde cu un o ploaie de rachete asupra Teheranului

Iranul a lansat mai multe runde de rachete asupra Israelului joi dimineață, a declarat armata israeliană, declanșând alerte în mai multe zone și explozii auzite la Ierusalim.

Sistemul de apărare aeriană al Israelului a interceptat două drone deasupra regiunii Galileea de Vest, relatează Canalul 12 din Israel.

Sirene au fost auzite mai devreme în orașele din regiune, au relatat mass-media israeliene.

Armata israeliană declară că a „lansat un val amplu de atacuri” împotriva infrastructurii statului iranian în întreg Teheranul.

07:25

Bombardierele iraniene, doborâte cu „2 minute” înainte de a lovi cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu

Avioanele de război iraniene se aflau la „două minute” distanță de a lovi baza aeriană al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară care găzduiește trupe americane în Orientul Mijlociu, înainte ca avioanele F-15 din Qatar să le doboare, relatează CNN, citând două surse anonime informate cu privire la acest subiect.

Bombardierele tactice Su-24 din era sovietică ale Gărzii Revoluționare au fost identificate transportând „bombe și muniții ghidate” către al-Udeid, care găzduiește de obicei aproximativ 10.000 de soldați americani, și către complexul de prelucrare a gazelor naturale Ras Laffan din Qatar, și nu au răspuns la apelurile radio, spune una dintre surse.

Avioanele s-au prăbușit în apele teritoriale ale Qatarului, iar echipajele sunt în curs de căutare, spun oficialii.

07:14

SUA intensifică loviturile asupra lansatoarelor mobile de rachete ale Iranului

Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, a anunțat că forțele americane continuă operațiunile pentru „eliminarea” lansatoarelor mobile de rachete ale Iranului, pe măsură ce ofensiva militară desfășurată împreună cu Israelul intră în a șasea zi.

Potrivit armatei americane, aceste sisteme reprezintă una dintre principalele amenințări din arsenalul iranian, deoarece pot fi mutate rapid și lansate din locații greu de detectat.

„Identificăm și distrugem aceste amenințări cu precizie letală”, se arată într-o declarație publicată de Comandamentul Central al Statelor Unite pe platforma X.

07:08

Canada ia în calcul o participare militară alături de SUA împotriva Iranului

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

„Nu putem exclude categoric o participare”, a declarat el alături de omologul său australian Anthony Albanese, la Canberra.

„Ne vom susţine aliaţii”, a adăugat şeful guvernului de la Ottawa.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că susţine atacurile asupra Iranului „cu un oarecare regret”, deoarece acestea reprezintă un exemplu extrem de destrămare a ordinii mondiale, notează The Guardian.

„Din punct de vedere geostrategic, hegemonii acţionează din ce în ce mai mult fără restricţii sau respect pentru normele sau legile internaţionale, în timp ce alţii suportă consecinţele. Acum, extremele acestei perturbări se manifestă în timp real în Orientul Mijlociu”, a declarat Carney

07:05

Locuitorii din apropierea ambasadei SUA în Qatar, evacuați de urgență

Qatarul evacuează locuitorii din vecinătatea ambasadei SUA din Doha ca „măsură de precauție temporară”, a anunțat joi dimineață Ministerul de Interne al țării din Golf, transmite Reuters.

„Li s-au oferit locuințe adecvate ca parte a măsurilor preventive necesare”, a precizat ministerul într-un comunicat.

06:45

Mii de luptători au trecut frontiera în Iran

Câteva mii de luptători kurzi au lansat o ofensivă terestră în Iran împotriva regimului de la Teheran. Ei au trecut frontiera, venind din Irak, și au ocupat mai multe poziții într-o zonă montană. Informații neconfirmate arată că americanii ar putea ajuta grupările să lupte cu iranienii.

Un oficial al Coaliției Forțelor Politice din Kurdistanul Iranian (CPFIK) susține că grupurile armate kurde cu sediul în Irak au început o ofensivă militară împotriva forțelor regimului iranian. Informația este prezentată în exclusivitate de i24NEWS.

„Mișcările militare terestre ale forțelor kurde împotriva Iranului au început de la miezul nopții de 2 martie”, a declarat oficialul pentru i24NEWS. El a mai spus că forțele iraniene au evacuat orașul de frontieră Mariwan pe 3 martie și au început să stabilească poziții defensive în jurul zonei. Luptătorii PJAK au ajuns în jurul munților din vestul Iranului.

Mai multe informații neconfirmate arată că Washingtonul ia în considerare un parteneriat cu grupurile kurde. Planul ar putea fi de a incita o revoltă de proporții în interiorul Iranului.

06:30

Trump: „Statele Unite se află într-o poziție de forță”

Donald Trump a făcut noi declarații cu privire la războiul declanșat împotriva Iranului.

„Suntem acum într-o poziție de forță, iar liderii lor dispar rapid. Toți cei care vor să devină lideri ajung să moară. Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, iar asta e o subestimare. Cineva m-a întrebat: «Pe o scară de la 1 la 10, cum ați evalua asta?». Am răspuns cam 15”, a declarat președintele Statelor Unite în fața unui grup de directori din domeniul tehnologiei la Casa Albă.

Vorbind în a cincea zi a războiului, Donald Trump a repetat justificările sale pentru atacul lansat împotriva Iranului: „Când nebunii au arme nucleare, se întâmplă lucruri rele”.

06:00

Iranul, rămas fără rachete?

Numărul rachetelor iraniene lansate asupra Israelului scade „în fiecare zi”, a declarat presei un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

„Am neutralizat aproximativ 300 de lansatoare de rachete balistice. Credem că operațiunile noastre împotriva acestor lansatoare de rachete și stocuri explică în mare măsură de ce observăm în fiecare zi o scădere a numărului de rachete lansate spre Israel”, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

De la începutul războiului, „iranienii au lansat câteva sute de proiectile asupra regiunii și zeci, sau chiar câteva sute, asupra Israelului. Vorbim despre multe zeci de rachete în prima zi, care au scăzut treptat la câteva zeci, apoi la cantități foarte mici, mult mai mici astăzi”, a explicat ofițerul.

„Am văzut un număr limitat de atacuri venite din Irak, în mare parte drone, dar marea majoritate a tirurilor provin din Iran și acum de la Hezbollah”, a adăugat el.

Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat joi, 5 martie 2026, în a 6-a zi, iar confruntările dintre cele două tabere par departe de o încheiere. Tel Avivul anunță, totuși, că pe zi ce trece forța de atac a Teheranului scade, iar numărul de rachete lansate e tot mai mic.

