🚨 Lupte în Orient, ziua 6. Israel: „Numărul rachetelor iraniene lansate scade în fiecare zi”. Trump: „Suntem într-o poziție de forță”

Numărul rachetelor iraniene lansate asupra Israelului scade „în fiecare zi”, a declarat presei un purtător de cuvânt al armatei israeliene.
„Am neutralizat aproximativ 300 de lansatoare de rachete balistice. Credem că operațiunile noastre împotriva acestor lansatoare de rachete și stocuri explică în mare măsură de ce observăm în fiecare zi o scădere a numărului de rachete lansate spre Israel”, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani.
De la începutul războiului, „iranienii au lansat câteva sute de proiectile asupra regiunii și zeci, sau chiar câteva sute, asupra Israelului. Vorbim despre multe zeci de rachete în prima zi, care au scăzut treptat la câteva zeci, apoi la cantități foarte mici, mult mai mici astăzi”, a explicat ofițerul.
„Am văzut un număr limitat de atacuri venite din Irak, în mare parte drone, dar marea majoritate a tirurilor provin din Iran și acum de la Hezbollah”, a adăugat el.