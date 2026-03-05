Prima pagină » Actualitate » Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”

05 mart. 2026, 06:00, Actualitate
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”

Surse administrative au precizat pentru Gândul că partidele din Coaliția de guvernare încă nu s-au pus de acord în ceea ce privește bugetul pe care urmează să-l primească Primăria Capitalei în 2026. Asta înseamnă că bugetul va întârzia extrem de mult. Potrivit surselor Gândul, până pe 20 aprilie – cel mai devreme – Bucureștiul ar putea funcționa „pe avarie”.

„Bugetul Primăriei Capitalei depinde, evident, de cel național. Însă, partidele din Coaliție nu se înțeleg deloc în ceea ce privește suma pe care urmează să o primească Bucureștiul. Cel mai devreme, tocmai la sfârșitul lunii aprilie vor fi bani de investiții.

Practic, dacă mâine s-ar înțelege partidele între ele, proiectul de buget tot trebuie să stea peste o lună în procedura de transparență decizională”, au precizat surse administrative pentru Gândul.

Pe de altă parte, proiectul de buget trebuie aprobat în Consiliul General al Municipiului București. Asta înseamnă că proiectul ar putea suferi întârzieri din cauza faptului că primarul general Ciprian Ciucu nu are deocamdată o majoritatea politică.

„Bucureștiul va funcționa pe avarie, nu va avea bani de investiții. Să sperăm că va putea plăti salariile”, mai spun sursele Gândul.

Ședințele Consiliului General, boicotate

Ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București, programată pe 26 februarie și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri.

Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va întocmi rapoartele necesare pentru proiectul privind reducerea facturilor la căldură în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

În 2025, Bucureștiul a avut buget de 11 miliarde de lei

„Din păcate, astăzi constatăm că nu avem cvorum pentru că PSD a intrat în grevă. Politicienii își permit să intre în grevă. Evident, motivul este cât se poate de absurd. Motivul este că nu au existat, zic ei, toate demersurile făcute pentru ca ședința convocată de către PSD în urmă cu două zile să se poată desfășura.

Dar vreau să vă spun că nu s-a întâmplat acest lucru dintr-un motiv cât se poate de obiectiv: inițiativa PSD cu privire la termoficare nu poate fi un vot în Consiliul General unilateral. Contractul de delegare a unui serviciu public trebuie să treacă prin anumite etape.

Toate acele documente trebuie avizate de către ANRE, Consiliul Concurenței. Iar colegii noștri din primărie, evident, au făcut aceste demersuri ca ele să fie aprobate, dar nu a depins de aparatul primăriei”, spunea atunci primarul Ciprian Ciucu.

În 2025, bugetul Capitalei, votat pe data de 4 aprilie 2025, a fost de 11 miliarde de lei.

