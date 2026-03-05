Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat actualul context geopolitic și tensiunile duse la cote maxime din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan vorbește în contextul actual despre criticille aduse la adresa președintelui american Donald Trump, despre care s-ar fi spus că, de la declarațiile și negocierile de pace în care a fost implicat pentru oprirea războaielor, ar fi ajuns să pornească războaie în Orientul Mijlociu. Cele mai mari războaie de-a lungul anilor au fost justificate prin oprirea altor războaie de a se mai întâmpla, spune invitatul.

L-au atacat ironic: S-a lăsat de oprirea războaielor și s-a apucat să înceapă războaiele. Când a început Războiul Mondial sau Războiul Lumii, care o fi fost el în 1914, în 1939 și așa mai departe, mai toată lumea care a început un război a spus: Ăsta e un război pentru a opri războaiele. Toate războaiele din lume au o logică. Logica lor este să ducă la un deznodământ care să asigure, sigur, supremația unuia împotriva celuilalt, hegemonia, numește-o cum vrei. Dar ceea ce știm noi la ora actuală, în acest război din Golf împotriva Iranului, e un lucru extrem de simplu, pe care eu am să-l descriu acum pentru toți românii, ca să-l înțeleagă.

Profesorul Stan sugerează un mic joc de imaginație pentru a proiecta modul în care ar fi arătat lumea în cazul în care ayatollahii iranieni ar fi deținut puterea mondială pe care o au Statele Unite.