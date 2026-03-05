Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni

Valentin Stan: America e o superputere, face toate greșelile, dar imaginați-vă planeta dacă puterea era deținută de ayatollahii iranieni

Malina Maria Fulga
05 mart. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a comentat actualul context geopolitic și tensiunile duse la cote maxime din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan vorbește în contextul actual despre criticille aduse la adresa președintelui american Donald Trump, despre care s-ar fi spus că, de la declarațiile și negocierile de pace în care a fost implicat pentru oprirea războaielor, ar fi ajuns să pornească războaie în Orientul Mijlociu. Cele mai mari războaie de-a lungul anilor au fost justificate prin oprirea altor războaie de a se mai întâmpla, spune invitatul.

L-au atacat ironic: S-a lăsat de oprirea războaielor și s-a apucat să înceapă războaiele. Când a început Războiul Mondial sau Războiul Lumii, care o fi fost el în 1914, în 1939 și așa mai departe, mai toată lumea care a început un război a spus: Ăsta e un război pentru a opri războaiele. Toate războaiele din lume au o logică. Logica lor este să ducă la un deznodământ care să asigure, sigur, supremația unuia împotriva celuilalt, hegemonia, numește-o cum vrei. Dar ceea ce știm noi la ora actuală, în acest război din Golf împotriva Iranului, e un lucru extrem de simplu, pe care eu am să-l descriu acum pentru toți românii, ca să-l înțeleagă.

Profesorul Stan sugerează un mic joc de imaginație pentru a proiecta modul în care ar fi arătat lumea în cazul în care ayatollahii iranieni ar fi deținut puterea mondială pe care o au Statele Unite.

La ora actuală este o superputere pe planetă, Statele Unite ale Americii. Această superputere este America, și America asta face toate greșelile din manual. Războaie, omoară, distruge, cum vreți voi. Dar v-ați gândit vreodată cum ar arăta planeta fără America? V-ați gândit vreodată cum ar arăta planeta dacă superputerea pe care o deține America ar deține-o ayatollahii de la Teheran? Știți cum ați fi îmbrăcați, românilor, din cap până în picioare?

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”
08:00
H. D. Hartmann: „Războiul din Orientul Mijlociu se va încheia printr-o pace rudimentară între SUA, Iran și Israel”
ACTUALITATE Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit
08:00
Valentin Stan: Forțele aliate, în frunte cu SUA, au aplicat lovituri lui Saddam Hussein pentru că nu a vrut să plece din Kuweit
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Orientul Mijlociu trebuie pacificat, trebuie eliminate amenințările inclusiv cele pentru Israel”
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile
06:00
Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”
23:00
H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”
ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
22:30
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Acord între România și o companie americană: Orașul ales pentru prelucrarea metalelor rare din Groenlanda
IMOBILIARE Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești
08:11
Cât costă o garsonieră și un apartament cu 2/3 camere, în martie 2026, în funcție de orașul (din România) în care locuiești
ULTIMA ORĂ Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
08:04
Miercuri seara s-au întors în România aproape cinci sute de români care au reuşit să părăsească statele implicate în conflictul din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor”
07:40
Criză diplomatică SUA-Spania. Scott Bessent a acuzat autoritățile spaniole că, prin acțiunile lor, „pun în pericol viețile americanilor”
DIPLOMAȚIE Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
07:36
Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman despre românii blocați în regiune
ACTUALITATE 5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur
07:15
5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur
EXCLUSIV Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”
07:00
Bat clopotele pentru Ilie Bolojan? Teodorovici: ”Nu trebuia să fie premier, clar/E necesară demisia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe