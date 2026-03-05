Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Televiziunile ajung să transmită informații complet eronate. Atenție mare de unde ne luăm informațiile

Alexandra Anton Marinescu
05 mart. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat modul în care sunt prezentate informațiile despre Iran, NATO și bazele militare americane din Orientul Mijlociu. Profesorul a acuzat erori și manipulări în spațiul public, spunând că astfel de afirmații induc în eroare publicul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Există baze NATO în Kuweit?

Profesorul a prezentat o informație difuzată de un post de televiziune, potrivit căreia ar fi fost atacată o bază NATO din Kuweit. Pornind de aici, el a ironizat formularea și a pus sub semnul întrebării corectitudinea ei.

Ce-ai făcut, mă? Există baze NATO în țări NATO. Deci Kuweit e membru NATO. N-ai știut? Băi, români, când nu vă uitați să-l citiți pe Mearsheimer în International Security în 1990 și vă dați mâna cu securiștii care îmi spun mie că mă dau după vânt sau că sunt prost… Băi, copii, de la Antena aia Hasnaua numărul 3 să vă luați informațiile. Deci, uitați-vă la televiziunea proștilor.

 Nu sunt baze americane în Arabia Saudită?

În continuare, profesorul a adus în discuție o altă știre difuzată de același post, referitoare la existența bazelor americane în Arabia Saudită sau Dubai.

Nu sunt baze americane în Arabia Saudită. N-ai știut. Băi, ele, de fapt, sunt vreo cinci în zona asta.

