Silviu Predoiu: „Trump este deja împărat, nu mai este președinte”

Malina Maria Fulga
18 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre acțiunile extreme ale președintelui american Donald Trump, susținând că acestea ar fi mai degrabă comparabile cu cele ale unui monarh medieval decât ale unui președinte contemporan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu spune că Donald Trump și-ar fi făcut cunoscute intențiile privind ocuparea Groenlandei încă din 2019. Acesta afirmă că motivările publice referitoare la Rusia sau China, care ar încerca ocuparea acestui spațiu, nu sunt decât pretexte folosite pentru a ascunde adevăratele interese americane.

„Nu ar trebui să fim foarte surprinși, pentru că Trump a vorbit despre acest lucru și în primul mandat. La nivelul anului 2019, a avut o perioadă de câteva luni în care, în fiecare discurs, vorbea despre nevoia de a prelua Groenlanda. E ca narcotraficul în Venezuela. Nu submarinele și vapoarele chinezești și rusești îl frământă pe el.”

Silviu Predoiu susține că Trump își dorește ca, în mandatul său, să alipească Statelor Unite un teritoriu uriaș, asemănând acțiunile acestuia cu cele ale unui monarh. El afirmă că Trump este acum un împărat, nu un președinte în spiritul legii din SUA.

„Domnul Trump modifică nume de munți, nume de golfuri, face tot felul de minuni. Vrea pământul ăla. Vrea să fie președintele care aduce încă o suprafață uriașă Statelor Unite. Este în stare să-l ia. Nu mai există nimic care să-l oprească în mecanismele în checks and balances din SUA. Este deja împărat. Nu mai este președinte în spiritul Constituției.”

