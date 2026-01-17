Silviu Predoiu: „Am simțit declanșarea conflictului din Ucraina. Am forțat mult prea mult nota acolo”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre declanșarea conflictului din Ucraina și cum l-a anticipat chiar la momentul ieșirii din funcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu relatează cum, înainte de a trece în rezervă , într-un discurs adresat colegilor, acesta a venit cu un mesaj prin care anticipa și își exprima îngrijorarea cu privire la posibilele tensiuni ce ar putea apărea în Ucraina, lucru ce s-a și materializat mai târziu, când Rusia a atacat Ucraina.

„La întâlnirea de la revedere cu membrii Comunității Naționale de Informații, cu șefii celorlalte servicii, cu cei din Comisia SIE, au mai fost câțiva demnitari cu care colaborasem la momentul trecerii în rezervă la 60 de ani. Ca întotdeauna, am spus câteva vorbe, am mulțumit pentru colaborare, mi-am exprimat speranța, în sfârșit, că voi continua și am spus că îmi pare rău că trec în rezervă acum, pentru că am sentimentul că fug, deoarece simt miros de praf de pușcă în aer. Așa am formulat textual. Simt că urmează un conflict, și urmează un conflict foarte aproape de noi, și că nu cred că suntem pregătiți și ar trebui să ne gândim foarte serios. Am văzut că a generat surprindere. Eu am mai rămas în funcțiune încă vreo trei săptămâni.”

Predoiu susține că, prin influența Uniunii Europene în Ucraina, s-ar fi transmis un mesaj ofensiv către Rusia, lucru ce, inevitabil, urma să ducă la ostilități din partea acestora.