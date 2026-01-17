Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Am simțit declanșarea conflictului din Ucraina. Am forțat mult prea mult nota acolo”

Silviu Predoiu: „Am simțit declanșarea conflictului din Ucraina. Am forțat mult prea mult nota acolo”

Malina Maria Fulga
17 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre declanșarea conflictului din Ucraina și cum l-a anticipat chiar la momentul ieșirii din funcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu relatează cum, înainte de a trece în rezervă , într-un discurs adresat colegilor, acesta a venit cu un mesaj prin care anticipa și își exprima îngrijorarea cu privire la posibilele tensiuni ce ar putea apărea în Ucraina, lucru ce s-a și materializat mai târziu, când Rusia a atacat Ucraina.

„La întâlnirea de la revedere cu membrii Comunității Naționale de Informații, cu șefii celorlalte servicii, cu cei din Comisia SIE, au mai fost câțiva demnitari cu care colaborasem la momentul trecerii în rezervă la 60 de ani. Ca întotdeauna, am spus câteva vorbe, am mulțumit pentru colaborare, mi-am exprimat speranța, în sfârșit, că voi continua și am spus că îmi pare rău că trec în rezervă acum, pentru că am sentimentul că fug, deoarece simt miros de praf de pușcă în aer. Așa am formulat textual. Simt că urmează un conflict, și urmează un conflict foarte aproape de noi, și că nu cred că suntem pregătiți și ar trebui să ne gândim foarte serios. Am văzut că a generat surprindere. Eu am mai rămas în funcțiune încă vreo trei săptămâni.”

Predoiu susține că, prin influența Uniunii Europene în Ucraina, s-ar fi transmis un mesaj ofensiv către Rusia, lucru ce, inevitabil, urma să ducă la ostilități din partea acestora.

„Unul singur dintre toți participanții, și erau vreo 40, m-a căutat să-mi spună: „Putem să avem o discuție? Domnule general, n-am văzut în nicio notă chestia asta. Pe mine chiar mă frământă”. Și am zis: „E dincolo de note, e vorba de intuiție. E vorba de cei 30 de ani de muncă și de faptul că simt că ne apropiem de un asemenea punct. Nu cred că va fi acum, dar într-un an de zile, m-am înșelat cu 2 ani, ne apropiem de așa ceva. Putem ajunge acolo”. Și mă refeream la Ucraina, că m-am întrebat: „La ce vă referiți? La Ucraina mă refer. Forțăm mult prea mult nota acolo. Împingem lucrurile prea departe.”

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
SPORT Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
07:23
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”
ACTUALITATE 17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
07:15
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
SPORT FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
07:11
FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
SCANDALOS Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
07:01
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
LIVE UPDATE Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay
07:00
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay

Cele mai noi

Trimite acest link pe