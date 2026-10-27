Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”

Analistul de politică externă Ștefan Popescu afirmă că Statele Unite rămân actorul central în negocierile privind securitatea europeană. Acesta a explicat de ce puterile europene nu pot prelua rolul Washingtonului. El a evidențiat diferențele dintre interesele strategice ale aliaților din regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Ștefan Popescu susține că SUA joacă un rol esențial în arhitectura de securitate europeană. Analistul a afirmat că Washingtonul rămâne principalul interlocutor al Moscovei. El subliniază că viitoarele decizii privind securitatea regiunii vor depinde în mare măsură de relația dintre cele două puteri.

„Probabil există impresia undeva, pentru că vedeți, fiecare are propria evaluare. Asta este opinia mea. Unii consideră că asta este un discurs de tip MAGA. Nu mă refer la MAGA, mă refer la America în general. Eu cred că America, indiferent că nu mai are disponibilitate să vină să te ajute, faptul că ai anumite infrastructuri și că le poți găzdui, chiar orientate spre Orientul Mijlociu, este deja foarte mult. America, din punct de vedere diplomatic, este singura care e luată în seamă de ruși în acest moment. Să fim serioși, n-am văzut la masă decât cu America se discută. Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America. Aici, în Europa, în regiunea noastră, va fi Washington-Moscova.”, a declarat analistul.

„Toate acestea nu pot substitui America, nici dacă ar dori”

Analistul susține că Franța, Germania și Marea Britanie nu pot înlocui rolul Statelor Unite în regiune. Ștefan Popescu a atras atenția că interesele acestor state sunt orientate mai degrabă către Polonia și zona baltică. El afirmă că România nu beneficiază de același nivel de implicare în materie de securitate.

„Eu cred că nu se evaluează în mod corect capacitatea și interesele pe termen lung ale Franței, Germaniei, probabil Marii Britanii, în această regiune. Toate acestea nu pot substitui America, nici dacă ar dori. Nu cred că își doresc în mod real să o substituie. Vor să fie aici ca prezență, să participe la echilibrele care se vor decide și pentru această regiune, dar fără a și-o asuma. Am spus, interesele, dacă ne uităm până acum, la ce indicii avem în spațiul public. Faptul că francezii semnează un tratat precum cel de la Nancy, din 9 mai anul acesta, de apărare extinsă, l-au semnat cu Polonia, nu l-au semnat cu România. Deci asta ne spune ceva. Germania, nu mai vorbim, toate măsurile asigurătorii merg tot în zona baltică, nu vin în zona noastră.”, a adăugat Popescu.

„Europenii cumpără gaz în continuare de la ruși”

Popescu a evidențiat contradicțiile dintre discursul și acțiunile statelor europene în raport cu Rusia. Acesta susține că „ipocrizia în relațiile internaționale e la ordinea zilei”.

„Există riscul să fie folosit. Pentru că, știți, mulți zic că e ipocrizie, apropo de europeni, că ei cumpără motorină via India, cumpără gaz în continuare de la ruși, că așa se întâmplă. Cine nu acceptă ipocrizia în relațiile internaționale să se ocupe de altceva, de teologie. Dar în relațiile internaționale, ipocrizia e la ordinea zilei.”, a precizat el.

Într-o altă intervenție la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Ștefan Popescu a atras atenția că România trebuie să își evalueze capacitatea de apărare și sprijinul pe care îl poate primi din partea aliaților în cazul unui conflict cu Rusia. Analistul a explicat că articolul 5 al NATO nu obligă automat statele membre să trimită trupe în cazul unui atac, fiecare țară urmând să decidă ce măsuri consideră necesare. Popescu a avertizat că România riscă să devină vulnerabilă dacă adoptă o poziție fermă față de Moscova fără să aibă o imagine clară asupra sprijinului militar de care poate beneficia.