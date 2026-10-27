Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit despre vizitele oficialilor români la Chișinău și despre dinamica politică din Republica Moldova, unde mai multe personalități au primit cetățenia țării și au fost numite în funcții-cheie. Acesta a susținut că în spatele acestor evoluții ar putea exista un proiect politic și unul cu o componentă socială. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
Ștefan Popescu a explicat că prima vizită externă a unui lider reflectă prioritățile politice și parteneriatele esențiale. Vizitele oficialilor români în Republica Moldova evidențiază sprijinul Bucureștiului pentru statul vecin. Acesta a făcut o paralelă cu perioada interbelică, când prima vizită se făcea la Paris, principalul partener strategic al României. În prezent, Chișinăul este o prioritate pentru liderii români, indiferent de culoarea politică.
„Întrucât România caută să promoveze Republica Moldova și să fie avocatul acesteia, nu suntem singurii care fac acest lucru, dar suntem cei mai importanți. În mod firesc, prima vizită se face la Chișinău. În perioada interbelică, când România se afla în granițele sale firești, prima vizită se făcea la Paris, adică la cel mai important partener strategic. Acum, indiferent de culoarea politică, după cum ați văzut în ultimii zece ani, dacă nu chiar de mai mult timp, primele vizite ale președinților și ale șefilor de guvern se fac la Chișinău” , spune Popescu
Analistul a atras atenția asupra acordării cetățeniei moldovenești unor personalități. Ulterior, unele dintre acestea au ajuns în funcții importante în structurile statului.
„Văd într-adevăr o întreagă garnitură de personalități care a primit cetățenia Republicii Moldova și care a fost instalată în poziții-cheie”, a declarat Ștefan Popescu.
Analistul consideră că aceste evoluții ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă privind Republica Moldova, cu implicații politice și sociale. Totuși, acesta nu precizează persoanele implicate sau obiectivele proiectului.