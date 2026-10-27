Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”

„Întrucât România caută să promoveze Republica Moldova și să fie avocatul acesteia, nu suntem singurii care fac acest lucru, dar suntem cei mai importanți. În mod firesc, prima vizită se face la Chișinău. În perioada interbelică, când România se afla în granițele sale firești, prima vizită se făcea la Paris, adică la cel mai important partener strategic. Acum, indiferent de culoarea politică, după cum ați văzut în ultimii zece ani, dacă nu chiar de mai mult timp, primele vizite ale președinților și ale șefilor de guvern se fac la Chișinău” , spune Popescu