Prima pagină » Emisiuni » Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”

Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”

Serdaru Mihaela
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit despre vizitele oficialilor români la Chișinău și despre dinamica politică din Republica Moldova, unde mai multe personalități au primit cetățenia țării și au fost numite în funcții-cheie. Acesta a susținut că în spatele acestor evoluții ar putea exista un proiect politic și unul cu o componentă socială. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Ștefan Popescu a explicat prima vizită externă a unui lider reflectă prioritățile politice și parteneriatele esențiale. Vizitele oficialilor români în Republica Moldova evidențiază sprijinul Bucureștiului pentru statul vecin. Acesta a făcut o paralelă cu perioada interbelică, când prima vizită se făcea la Paris, principalul partener strategic al României. În prezent, Chișinăul este o prioritate pentru liderii români, indiferent de culoarea politică.

„Întrucât România caută să promoveze Republica Moldova și să fie avocatul acesteia, nu suntem singurii care fac acest lucru, dar suntem cei mai importanți. În mod firesc, prima vizită se face la Chișinău. În perioada interbelică, când România se afla în granițele sale firești, prima vizită se făcea la Paris, adică la cel mai important partener strategic. Acum, indiferent de culoarea politică, după cum ați văzut în ultimii zece ani, dacă nu chiar de mai mult timp, primele vizite ale președinților și ale șefilor de guvern se fac la Chișinău” , spune Popescu

Cetățenia Republicii Moldova și numirile în funcții-cheie

Analistul a atras atenția asupra acordării cetățeniei moldovenești unor personalități. Ulterior, unele dintre acestea au ajuns în funcții importante în structurile statului.

„Văd într-adevăr o întreagă garnitură de personalități care a primit cetățenia Republicii Moldova și care a fost instalată în poziții-cheie”, a declarat Ștefan Popescu.

Analistul consideră aceste evoluții ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă privind Republica Moldova, cu implicații politice și sociale. Totuși, acesta nu precizează persoanele implicate sau obiectivele proiectului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”
21:09
Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”
EXCLUSIV Europarlamentarul Gheorghe Piperea intervine în scandalul de spionaj, în care este acuzat fostul comisar pe Justiție al UE. „E o chestiune extrem de gravă. Este vorba de un spionaj în favoarea Moscovei, care nu a fost comis de oricine”
18:09
Europarlamentarul Gheorghe Piperea intervine în scandalul de spionaj, în care este acuzat fostul comisar pe Justiție al UE. „E o chestiune extrem de gravă. Este vorba de un spionaj în favoarea Moscovei, care nu a fost comis de oricine”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
14:32
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
EXCLUSIV Gheorghe Piperea avertizează că românii riscă să-și piardă locuințele prin executare silită din cauza incapacității de plată a noilor taxe
22:03
Gheorghe Piperea avertizează că românii riscă să-și piardă locuințele prin executare silită din cauza incapacității de plată a noilor taxe
EXCLUSIV Gheorghe Piperea pune sub semnul întrebării arestarea lui Călin Georgescu: „Nu poți să nu te întrebi dacă e vorba de un deținut politic”
21:24
Gheorghe Piperea pune sub semnul întrebării arestarea lui Călin Georgescu: „Nu poți să nu te întrebi dacă e vorba de un deținut politic”
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43, 26 Oct 2026
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
Mediafax
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
România și Moldova, NEGOCIERI pentru cumpărarea sistemelor anti-dronă: aproape de FINAL. Vor fi livrate RAPID
Click
Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință tocmai ar fi rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
CONTROVERSĂ Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
21:16
Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
INEDIT De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Cum s-a pozat Marcel. Intră în politică „Maluma de România”
21:15
De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Cum s-a pozat Marcel. Intră în politică „Maluma de România”
ȘTIINȚĂ Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
21:10
Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău: „România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile”
20:42
Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău: „România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile”
INEDIT Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București
20:39
Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București
INEDIT Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari
20:39
Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari

Cele mai noi

Trimite acest link pe