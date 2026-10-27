Agresiune într-o altă școală din Bistrița. Un elev de 14 ani, monitorizat cu brățară electronică după ce și-a agresat un coleg. A fost depusă plângere penală împotriva dirigintei

Un alt incident grav a avut loc într-o șoaclă din Bistrița. Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic INFOEL a fost agresat de două ori în zile consecutive de același coleg. Tatăl victimei acuză conducerea școlii că ar fi tratat superficial cazul și ar fi încercat să îl mușamalizeze. Poliția a emis un ordin de protecție, iar agresorul este monitorizat electronic cu brățară. De altfel, tatăl elevului agresat a depus plângeri penale. Incidentul a avut loc la două zile după atacul cu cuțitul al unui elev de 13 ani asupra unei profesoare și a unui coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”.

Agresiunile s-au petrecut pe 22 și 23 octombrie, la două zile după atacul cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Victima este un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic INFOEL, agresat de un coleg de clasă. Primul incident a avut loc în timpul orei de istorie, când profesorul a ieșit temporar din clasă.

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Imaginile care au circulat pe un grup de WhatsApp surprind momentul în care elevul ucrainean lovește cu pumnii un coleg, după ce îl provoacă. Un alt elev intervine și îl îndepărtează de victimă. O filmare arată cum mai mulți colegi îl încurajează pe agresor să-și atace victima. A doua zi, elevul a fost lovit din nou de același coleg, în pauza mare.

Diriginta ar fi încercat să-i împace

Diriginta ar fi aflat despre agresiune din imaginile distribuite pe WhatsApp. Nu a anunțat conducerea școlii, Inspectoratul Școlar sau Poliția. În schimb, i-ar fi pus pe cei doi elevi să se împace, fără ca părinții victimei să fie informați despre incident.

Agresiunea asupra elevului a fost descoperită abia vineri de către tatăl său. Acesta ar fi încercat să poarte o conversație cu diriginta și cu directoarea. Tatăl elevului agresat susține că directoarea școlii a refuzat să răspundă întrebărilor despre măsurile luate și vizionarea imaginilor. Bărbatul a declarat că a încheiat discuția și a părăsit sala, nemulțumit de atitudinea acesteia.

„Întrebând-o în mod direct pe doamna director ce măsuri au fost luate și dacă a vizionat înregistrările video ale agresiunii, aceasta a manifestat o atitudine total sfidătoare și necooperantă, răspunzându-mi: „Nu îmi puneți întrebări dumneavoastră!”. Având în vedere această conduită inadmisibilă, care refuză transparența în legătură cu faptele grave comise în școală, am pus capăt întrevederii și am părăsit sala”, a povestit, pentru Bistrițeanul.ro, tatăl copilului agresat.

Agresorul ar fi indicat victima atunci când a fost întrebat pe cine ar omorî din clasă dacă ar avea un cuțit. Examenul medical arată că elevul se teme să interacționeze cu acesta și retrăiește momentele agresiunii. Medicii recomandă consiliere psihiatrică, limitarea contactului cu agresorul și chiar transferul la altă școală. Certificatul medico-legal indică echimoze în zona ochilor și a urechii.

Agresorul s-a ales cu brățară electronică, iar tatăl victimei a depus plângeri penale

Tatăl elevului agresat a depus plângeri penale la Poliție și Parchet pentru agresiune, amenințare, instigare la violență și omisiunea sesizării, acuzație care o vizează pe dirigintă. Examenul medico-legal menționează și tachinări repetate din partea colegilor, care ar putea indica un comportament de bullying. Agresorul este monitorizat electronic, după emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Acesta nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victima sa.

Inspectoratul Școlar Județean confirmă că diriginta a încercat inițial să medieze conflictul. Ulterior, cazul a ajuns la comisia școlii care investighează violența, iar polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere. A fost deschis dosar penal.

„La data de 26 octombrie a.c., polițiștii din Bistrița au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi fost agresat fizic în timp ce se afla la școală, într-un liceu din Bistrița. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în perioada 21–23 octombrie a.c., minorul ar fi fost agresat fizic și amenințat de către un coleg de clasă, în vârstă de 14 ani. Pentru protejarea acestuia, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, conform prevederilor legale. Totodată, a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și a dispunerii măsurilor legale”, informează IPJ BN.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ