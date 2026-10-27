Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a lansat astăzi și la București a 6-a carte scrisă de el, după ce o lansase la Arad pe 10 septembrie. Relansarea cărții cu titlul „Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” a avut loc la Librăria Mihai Eminescu din București.

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Dacă la capitolul cărți lansate Gheorghe Falcă stă foarte bine, la capitolul politică nu are chiar atât de multe reușite cu care să se mândrească. Din 2019, de când este europarlamentar, are un singur raport întocmit de el, privind activitatea Comisiei pentru petiții în 2020. În mandatul pe care l-a început în 2024 a fost, în cea mai mare parte, raportor din umbră al PPE, conform datelor de la Parlamentul European.

Cariera de scriitor a lui Gheorghe Falcă

Gheorghe Falcă și-a lansat prima carte în 2011, a luat pauză până în 2020, iar apoi a lansat alte 5 cărți în 6 ani. „Societatea vie. Proiect România 2020”, „Curajul de a prinde o stea căzătoare”, „Lumini și umbre”, „În alb și-n negru. Adevăr și incertitudine”, „Fum alb, fum negru” și „Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” sunt cărțile pe care le-a lansat până acum Gheorghe Falcă.

„Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” este prezentată ca o analiză a realităților din România anului 2025, precum și un plan pentru România anului 2035, structurat pe șapte domenii principale de dezvoltare și inspirat din modele europene de succes.