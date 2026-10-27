Prima pagină » Știri politice » Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București

Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București

Scriitorul PNL Gheorghe Falcă, politician în timpul liber. A lansat astăzi a 6-a carte la București
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a lansat astăzi și la București a 6-a carte scrisă de el, după ce o lansase la Arad pe 10 septembrie. Relansarea cărții cu titlul „Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” a avut loc la Librăria Mihai Eminescu din București.

Dacă la capitolul cărți lansate Gheorghe Falcă stă foarte bine, la capitolul politică nu are chiar atât de multe reușite cu care să se mândrească. Din 2019, de când este europarlamentar, are un singur raport întocmit de el, privind activitatea Comisiei pentru petiții în 2020. În mandatul pe care l-a început în 2024 a fost, în cea mai mare parte, raportor din umbră al PPE, conform datelor de la Parlamentul European.

Cariera de scriitor a lui Gheorghe Falcă

Gheorghe Falcă și-a lansat prima carte în 2011, a luat pauză până în 2020, iar apoi a lansat alte 5 cărți în 6 ani. „Societatea vie. Proiect România 2020”, „Curajul de a prinde o stea căzătoare”, „Lumini și umbre”, „În alb și-n negru. Adevăr și incertitudine”, „Fum alb, fum negru” și „Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” sunt cărțile pe care le-a lansat până acum Gheorghe Falcă.

„Societatea vie. România 2035. Ordine în țară, ordine în stat” este prezentată ca o analiză a realităților din România anului 2025, precum și un plan pentru România anului 2035, structurat pe șapte domenii principale de dezvoltare și inspirat din modele europene de succes.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău: „România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile”
20:42
Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău: „România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile”
PORTRET Cine este avocatul Gheorghe Piperea, candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. De la lupta împotriva băncilor pentru dobânzi ascunse, la mandatul de europarlamentar
20:17
Cine este avocatul Gheorghe Piperea, candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. De la lupta împotriva băncilor pentru dobânzi ascunse, la mandatul de europarlamentar
ULTIMA ORĂ Gheorghe Piperea este anunțat candidatul AUR pentru Primăria Capitalei. La alegerile trecute, partidul a mers pe mâna Ancăi Alexandrescu, care s-a calificat pe locul 2, după Ciprian Ciucu
20:17
Gheorghe Piperea este anunțat candidatul AUR pentru Primăria Capitalei. La alegerile trecute, partidul a mers pe mâna Ancăi Alexandrescu, care s-a calificat pe locul 2, după Ciprian Ciucu
CONTROVERSĂ Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
19:30
Premierul britanic Andy Burnham ar putea convoca alegeri anticipate pentru Parlamentul Regatului Unit, în decembrie sau la începutul anului 2027, a spus șeful de cabinet al guvernului
ULTIMA ORĂ După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
18:16
După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
REACȚIE Premierul Niculescu promite la Chișinău să analizeze proiectul PSD aflat în Senat, care vizează limitarea redobândirii cetățeniei statului român inclusiv de către descendenții românilor dintre Prut și Nistru
18:12
Premierul Niculescu promite la Chișinău să analizeze proiectul PSD aflat în Senat, care vizează limitarea redobândirii cetățeniei statului român inclusiv de către descendenții românilor dintre Prut și Nistru
Mediafax
Cea mai BÂNTUITĂ insulă din LUME. Unde se află și ce spun DOCUMENTELE
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
România și Moldova, NEGOCIERI pentru cumpărarea sistemelor anti-dronă: aproape de FINAL. Vor fi livrate RAPID
Click
Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință tocmai ar fi rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale Soarelui
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”
21:30
Ștefan Popescu explică de ce toți liderii de la București fac prima vizită externă în Moldova: „România caută să fie avocatul Republicii Moldova”
CONTROVERSĂ Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
21:16
Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
INEDIT De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Cum s-a pozat Marcel. Intră în politică „Maluma de România”
21:15
De la Insula Iubirii, direct în Parlamentul României. Cum s-a pozat Marcel. Intră în politică „Maluma de România”
ȘTIINȚĂ Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
21:10
Un os vechi de 30.000 de ani, descoperit într-o peșteră din Franța, dezvăluie schimburi genetice între Europa de Est și Europa de Vest în timpul ultimei ere glaciare
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”
21:09
Ștefan Popescu susține că SUA rămân principalul interlocutor al Rusiei: „Marea arhitectură de securitate se va discuta cu America”
INEDIT Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari
20:39
Sumă uriașă pentru un schelet de dinozaur. S-a vândut la licitație cu aproape 50 de milioane de dolari

Cele mai noi

Trimite acest link pe