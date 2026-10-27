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Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat

Serbia stă pe un butoi de pulbere după alegerile parlamentare. Sediul unei televiziuni apropiate de Vučić a fost vandalizat. Fostul președinte a intervenit cu un mesaj controversat
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În cursul nopții de luni, sediul postului de televiziune Informer TV din Belgrad, cunoscut pentru poziția sa puternic favorabilă fostului președinte sârb Aleksandar Vučić, a fost luat cu asalt de protestatari în cadrul manifestațiilor de amploare declanșate după recentele alegeri parlamentare.

Aproximativ 30 de protestatari au reușit să pătrundă în redacția și studiourile de știri Informer TV, unde au întrerupt emisia pentru a cere arestarea redactorului-șef, în timp ce zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a doua noapte de festivități post-electorale.

„Lista Studenților” din Serbia, născută dintr-o mișcare de protest anticorupție condusă de studenți, l-a detronat pe Vučić în alegerile istorice de duminică și a pus capăt celor 14 ani ai lui Vučić la conducerea statului.

Imaginile transmise în direct de Informer TV au arătat cum aproximativ 30 de persoane au intrat în redacția postului luni seară și l-au înconjurat pe redactorul-șef și proprietarul Dragan Vučićević. Unii protestatari au strigat: „Așa e în Serbia liberă” și „Unde e Vučić acum?”.

Pe contul său personal de Instagram, Vučić, îmbrăcat într-un pulover pe care era afișat cuvântul „îmi pare rău” tăiat cu o linie, a numit evenimentul un atac la adresa libertății de exprimare și a libertății jurnalismului.

Mișcarea studențească nu are un lider clar, iar sârbii așteaptă acum să vadă cine va fi numit prim-ministru și cine va ocupa funcțiile cheie din stat. Candidatul principal de pe lista electorală a „Listei Studenților”, cardiologul Ilija Srdanović, a făcut apel la calm.

„Vă rugăm să rămâneți calmi și demni până la sfârșitul procesului electoral, așa cum ați fost și până acum”, a spus Ilija Srdanović într-un videoclip postat pe contul său de Instagram. „Nu recurgeți la nicio formă de violență. Lista voastră studențească și mișcarea voastră studențească vă îndeamnă să faceți acest lucru.”

Asociația Independentă a Jurnaliștilor din Serbia a anunțat într-un comunicat că va depune marți o cerere pentru revocarea licenței de emisie a postului de televiziune Informer TV și a invocat încălcări sistematice ale legii și ale obligațiilor privind programele.

De asemenea, un alt grup de persoane s-a adunat luni seara și în fața postului de televiziune pro-Vučić Pink din Belgrad, care a fost izolat de poliție.

În cadrul acestor revolte ale societății sârbe după alegeri, fostul președinte sârb Aleksandar Vučić a cerut marți autorităților statului să-și facă datoria și să reacționeze la actele de teroare îndreptate împotriva unor cetățeni. În caz contrar, Partidul Progresist Sârb va fi nevoit să ia propriile decizii și să se autoorganizeze, relatează agenţia sârbă de presă Tanjug.

„Dacă statul nu reacţionează, va trebui să luăm propriile decizii în zilele următoare”, a declarat Vučić, referindu-se la incidentul de luni, când susţinători ai Listei Studenţilor au luat cu asalt sediul postului de televiziune Informer.

„Dacă decid să continue teroarea împotriva celor care au opinii diferite – bătăile, distrugerile şi tot restul – iar autorităţile statului nu iau nicio măsură, vom fi nevoiţi să ne autoorganizăm. Şi să ştie că vor purta întreaga responsabilitate pentru acest lucru”, a spus Vučić.

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