Luca Niculescu, întâlnire cu Maia Sandu la Chișinău: „România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile”

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, s-a întâlnit marți, 27 octombrie, la Chișinău, cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Într-o postare publicată pe pagina personală de X, premierul a confirmat că statul român își continuă eforturile pentru sprijinirea Republicii Moldova, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică. De asemenea, Niculescu a subliniat, în încheierea postării, că viitorul țării vecine „este în familia europeană”.

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„C onsolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de securitate rămân priorități comune ”

„Onorat de întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

A fost pentru mine și pentru membrii echipei guvernamentale care m-au însoțit la Chișinău un prilej deosebit de a reconfirma relația de suflet și, totodată, soliditatea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, construite pe istoria și limba comune și pe fraternitatea care ne unește.

În fața provocărilor actuale, consolidarea rezilienței Republicii Moldova și întărirea capacității sale de a răspunde provocărilor de securitate rămân priorități comune, care necesită o coordonare strânsă.

România își menține angajamentul ferm de a susține Republica Moldova pe toate liniile de efort, atât în consolidarea stabilității și securității, cât și în dezvoltarea economică, prin proiecte de interconectare și printr-o prezență investițională românească care vor contribui la avansarea parcursului său european.

Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe X.

Luca Niculescu a refuzat să răspundă la întrebarea dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori.

Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană și, mai mult, să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi, iar răspunsul la întrebarea pe care mi-ați spus-o ține de cetățenii din țările noastre”, a declarat Luca Niculescu în cadrul unui interviu acordat marți, la Chișinău.