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Patrick Stewart, actorul din „Star Trek” și „X-Men”, a murit la 86 de ani. A avut o carieră de peste șase decenii și a devenit celebru în rolurile căpitanului Jean-Luc Picard și profesorului Charles Xavier

Patrick Stewart, actorul din „Star Trek” și „X-Men”, a murit la 86 de ani. A avut o carieră de peste șase decenii și a devenit celebru în rolurile căpitanului Jean-Luc Picard și profesorului Charles Xavier
Sursă foto: Profimedia
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Patrick Stewart, actorul care a adus o notă shakespeariană în „Star Trek” și „X-Men”, transformându-se dintr-un veteran al scenei britanice într-o emblemă a science-fiction-ului, a murit. Avea 86 de ani.

Stewart a murit miercuri, la locuința sa din Los Angeles, în urma unei „scurte și emoționante lupte cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy”, a anunțat Kelly Bush Novak, reprezentanta sa de lungă durată, conform Hollywood Reporter.

„S-a aflat în îmbrățișarea caldă a familiei și a prietenilor, înconjurat de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și de acel tip de emoție profundă pe care numai el o putea inspira, după o viață întreagă dedicată tuturor celor din jurul său”, a scris Bush Novak. 

Cum a ajuns un actor britanic de teatru să devină căpitanul Jean-Luc Picard în „Star Trek”

Robert Justman, producătorul serialului „Star Trek: The Next Generation”, a asistat întâmplător la o prelegere susținută de Stewart la UCLA și l-a văzut recitând din Shakespeare în stilul său aristocratic caracteristic. Justman l-a chemat pe actor la o audiție, împotriva dorinței creatorului „Star Trek”, Gene Roddenberry, care nu credea un britanic chel putea deveni imaginea noului serial.

După un proces de distribuție tensionat, Stewart a reușit să-l convingă pe Roddenberry, cunoscut pentru exigențele sale, și a semnat un contract pe termen lung pentru a-l interpreta pe căpitanul Jean-Luc Picard, convins serialul nu avea nicio șansă depășească un singur sezon.

Los Angeles Times l-a descris drept un „actor britanic shakespearian necunoscut” într-un articol care anunța distribuirea sa. Brent Spiner, care îl interpreta pe androidul Data în serial, a confecționat un afiș pe care l-a pus deasupra cabinei de machiaj a lui Stewart, cu următorul mesaj scris cu litere roșii aprinse: „ATENȚIE: Actor britanic shakespearian necunoscut”, scrie sursa citată anterior.

Sursă foto: Profimedia

„The Next Generation” a avut premiera în septembrie 1987, la două luni după ce Stewart împlinise 47 de ani, și a întâmpinat inițial dificultăți în a câștiga aprecierea fanilor „Star Trek”, mulți dintre aceștia considerând noua distribuție nedemnă de a-i înlocui pe predecesori. Însă, după o serie de suișuri și coborâșuri, serialul a atins noi culmi în 1990, odată cu finalul celui de-al treilea sezon, „Best of Both Worlds”.

Episodul a inclus primul final în suspans din istoria „Star Trek” și l-a prezentat pe Picard răpit și asimilat de o rasă extraterestră cunoscută sub numele de Borg. A fost un moment cu adevărat șocant, realizat cu decenii înainte ca astfel de răsturnări de situație devină obișnuite pe micul ecran.

Stewart s-a aflat, de asemenea, în centrul mai multor episoade considerate printre cele mai bune producții science-fiction din istoria televiziunii, inclusiv „Yesterday’s Enterprise”, din 1990, axat pe o cronologie alternativă, și „The Inner Light”, din 1992, în care Picard a trăit o viață întreagă într-o clipită.

„The Next Generation” s-a încheiat în 1994, după șapte sezoane, cu o nominalizare la premiile Emmy pentru cel mai bun serial dramatic, și a dat naștere la patru filme: „Star Trek: Generations” (1994), în care a jucat alături de Shatner; „Star Trek: First Contact” (1996); „Star Trek: Insurrection” (1998); și „Star Trek: Nemesis” (2002), în care Stewart s-a confruntat cu un Tom Hardy pe atunci necunoscut, care interpreta o clonă mai tânără a lui Picard.

O adaptare a benzilor desenate Marvel, „X-Men” a fost un film inovator și a contribuit la lansarea unei noi ere a cinematografiei cu supereroi. Stewart a jucat alături de vechiul său prieten Ian McKellen, care l-a interpretat pe răufăcătorul Magneto, și a revenit în rolul lui Xavier în alte șapte filme, având roluri principale în „X2: X-Men United” (2003), „X-Men: The Last Stand” (2006), „X-Men: Days of Future Past” (2014) și „Logan” (2017), precum și apariții scurte în „X-Men Origins: Wolverine” (2009), „The Wolverine” (2013) și „Avengers: Doomsday” (2026).

După o pauză de 17 ani, s-a întors într-un univers familiar pentru a juca în serialul „Star Trek: Picard”, produs de CBS All Access, care a debutat în ianuarie 2020.

Sursă foto: Profimedia

O carieră de peste șase decenii, cu nominalizări la Emmy și Globurile de Aur

Stewart s-a născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Anglia, fiind fiul lui Alfred și al lui Gladys Stewart. După o serie de roluri în filme și producții de televiziune britanice, și-a făcut debutul în Statele Unite în filmul despre regele Arthur „Excalibur” (1981), regizat de John Boorman, apoi a apărut în rolul menestrelului Gurney Halleck în clasicul science-fiction devenit film cult „Dune” (1984), regizat de David Lynch.

Stewart a primit nominalizări la premiile Emmy și Globurile de Aur pentru interpretarea căpitanului Ahab în miniseria „Moby Dick” din 1998 și pentru rolul regelui Henric al II-lea în producția „The Lion in Winter” din 2003.

O apariție comică în serialul HBO „Extras”, în care a interpretat o versiune desfrânată a propriei persoane, obsedată vadă femei dezbrăcate, i-a adus o altă nominalizare la premiile Emmy în 2006. A fost nominalizat din nou în 2010, pentru interpretarea regelui Claudius în producția „Hamlet” a Royal Shakespeare Company.

În perioada 2015–2016, a jucat rolul lui Walter Blunt, un prezentator britanic de talk-show morocănos, în serialul „Blunt Talk”, difuzat de Starz, care i-a adus a treia nominalizare la Globurile de Aur. De asemenea, a asigurat timp îndelungat vocea personajului Avery Bullock din serialul animat „American Dad!”.

L-a interpretat pe Bosley în relansarea filmului „Charlie’s Angels” din 2019, regizată de Elizabeth Banks, iar în acest an a avut un rol vocal în „The Sheep Detectives”.

În cadrul listei de distincții acordate cu ocazia Anului Nou 2001, regina Elisabeta a II-a l-a numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 2010 i-a acordat titlul de cavaler. „Nu mi-am imaginat niciodată mi s-ar putea întâmpla așa ceva și, de fapt, încă mi se pare ceva ireal”, a declarat el.

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