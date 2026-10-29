Ministrul Apărării dă detalii despre dezvăluirile exclusive Gândul cu privire la controlul făcut la Direcția de Armament a Armatei pentru contractele SAFE semnate de Bolojan: „Toate deciziile au fost luate în Cancelaria Prim-ministrului”

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a confirmat joi, 29 octombrie, informațiile publicate în exclusivitate de Gândul, conform cărora Corpul de Control va fi trimis la Direcția Generală pentru Armamente (DGARM), structura responsabilă de marile achiziții militare ale României. În centrul verificărilor, se află plățile efectuate în cadrul programului european SAFE, prin care statul român a contractat un împrumut de 16,68 miliarde de euro, sub semnătura lui Ilie Bolojan. Ștefan-Radu Oprea a explicat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că, din informațiile pe care le are în acest moment, deciziile de înzestrare a Armatei Române au fost stabilite exclusiv în Cancelaria Prim-ministrului, fără a fi consultați și reprezentanții Ministerului Apărării, principalii beneficiari ai noilor achiziții.

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„DGARM este cea care întocmește caietul de sarcini. Toate programele sunt în Planul de înzestrare a Armatei, care este aprobat de CSAT”

„Am trimis Corpul de control al ministrului la DGARM, structura specializată din cadrul Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de achiziții. DGARM este cea care întocmește caietul de sarcini și apoi se ocupă de procesele de achiziții publice.

Au fost implicați în acest proces de la început, pentru că toate programele sunt în Planul de înzestrare a Armatei, care este aprobat de CSAT. Din această perspectivă, nevoile Armatei Române sunt bine documentate.

Pentru a clarifica lucrurile, pentru că volumul de informații este foarte mare, am simțit nevoia să semnez un ordin prin care Corpul de Control al ministrului să facă un control la Direcția Generală de Armament”, a declarat Ștefan Radu Oprea în interviul acordat Antena 3 CNN.

„Ar fi trebuit să fie implicat și ministrul Apărării, Radu Miruță, respectiv ministrul Economiei, Irineu Darău”

„Am trimis Corpul de control să verifice dacă caracteristicile solicitate de către fiecare armă se regăsesc în specificațiile tehnice ale fiecăruia dintre echipamentele pe care Armata Română urmează să le primească și care vor fi finanțate prin SAFE și pentru a verifica dacă sumele vehiculate în spațiul public sunt corecte din perspectiva comparării cu potențialele oferte ale celorlalți competitori.

Trebuie să văd că sumele care au apărut în spațiul public sunt corecte din perspectiva comparării cu ofertele celorlalți competitori. Din discuțiile pe care le-am avut până acum cu cei din MApN, deciziile au fost stabilite în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie implicat ministrul Apărării, domnul Radu Miruță la acea vreme, care ar fi susținut interesele Ministerului, trebuia implicat domnul Irineu Darău, ministrul Economiei. Ei ar fi trebuit să țină cu România”, a mai precizat ministrul Apărării.

Din 6,6 miliarde de lei plătite, aproximativ 3,5 miliarde ar fi ajuns la Rheinmetall

Informațiile obținute de Gândul indică faptul că, dintr-o sumă estimată de surse la aproximativ 14 miliarde de lei, aferentă primei etape de finanțare, ar fi fost efectuate deja plăți de circa 6,6 miliarde de lei.

Din această sumă, aproximativ 3,5 miliarde de lei ar fi ajuns în conturile unor companii din grupul Rheinmetall, potrivit acelorași surse.

Calculele Gândul indică plăți de aproximativ 650 de milioane de euro către Rheinmetall.

Comisia Europeană a confirmat oficial că România a primit, pe 26 august 2026, prima plată din SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din împrumutul total aprobat.

Mai multe detalii despre întregul foileton al progrmaului SAFE sunt disponibile AICI.