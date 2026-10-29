Ministerul Apărării Naționale reacționează după accidentul aviatic produs în Bosnia și Herțegovina, în urma căruia 4 militari au murit: „Armata României își exprimă solidaritatea cu militarii italieni”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, joi, un mesaj de condoleanțe Forțelor Armate Italiene, după accidentul aviatic din Bosnia și Herțegovina, soldat cu moartea a patru militari aflați în misiune.

MApN a transmis condoleanțe militarilor italieni și familiilor victimelor accidentului aviatic din Bosnia și Herțegovina. Armata României și-a exprimat solidaritatea cu partenerii italieni, alături de care participă la operația EUFOR ALTHEA.

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„Ministerul Apărării Naționale transmite sincere condoleanțe Forțelor Armate Italiene în urma accidentului aviatic produs în Bosnia și Herțegovina, în care și-au pierdut viața militari aflați în misiune.

Acest eveniment dureros ne reamintește de riscurile și responsabilitățile asumate de militarii care participă la operații internaționale pentru menținerea păcii și securității.

Armata României își exprimă solidaritatea cu militarii italieni, alături de care servește în cadrul operației EUFOR ALTHEA.

Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndoliate și către camarazii celor dispăruți”, transmite MApN pe X.

Patru militari au murit în accident aviatic

Patru membri ai misiunii EUFOR au murit, iar alți 11 au fost răniți după prăbușirea unui elicopter militar italian în nord-estul Bosniei și Herțegovinei. Accidentul s-a produs în jurul orei 16:00, în localitatea Gorice, lângă Brcko. Potrivit presei locale, elicopterul era un ICH-47F Chinook al armatei italiene, iar toate victimele sunt italiene.

Misiunea EUFOR Althea are rolul de a monitoriza aplicarea prevederilor militare ale Acordului de la Dayton, semnat în 1995, în Bosnia și Herțegovina.

Ministerul italian al Apărării și comandamentul EUFOR au confirmat accidentul, precizând că este prea devreme pentru stabilirea cauzei. O anchetă oficială va verifica dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică sau de o eroare de pilotaj.

„EUFOR desfășoară o anchetă completă și riguroasă cu privire la acest incident și va oferi informații suplimentare imediat ce faptele vor fi stabilite și va fi oportun să facă acest lucru”, a transmis misiunea UE.

Sursă foto: X / MApN