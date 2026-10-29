Toni Neacșu explică răsturnările de situație din cazul Călin Georgescu

Călin Georgescu a trecut de la control judiciar la arest la domiciliu, apoi la arest preventiv și din nou la control judiciar. Toni Neacșu spune că aceste schimbări arată diferențe mari între deciziile judecătorilor, greu de explicat juridic. Totuși, avocatul precizează că nu are dovezi privind o intervenție politică și că ar fi nevoie de informații clare despre cine și cum ar fi intervenit.