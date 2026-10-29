Toni Neacșu explică răsturnările de situație din cazul Călin Georgescu

Avocatul Toni Neacșu consideră că diferențele de viziune dintre judecători ar putea explica schimbările de măsuri preventive în cazul lui Călin Georgescu, de la control judiciar la arest preventiv și ulterior din nou la control judiciar. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
„Eu nu am mai văzut decizii atât de diferite, la un interval atât de scurt. Curtea de Apel a decis că arestarea lui Călin Georgescu este legală și că acesta trebuie să rămână în arest preventiv. După doar câteva zile, Tribunalul a luat o decizie opusă și a înlocuit arestul cu o măsură mai blândă. Astfel de situații nu apar în dosarele obișnuite, spune avocatul”
Potrivit lui Toni Neacșu, nu există dovezi care să demonstreze că dosarul lui Călin Georgescu ar fi unul politic. Avocatul crede că judecătorii au viziuni diferite, ceea ce ar putea explica deciziile contradictorii.
„În justiția de astăzi, mă refer strict la judecători, a apărut o problemă gravă: ideologizarea. Judecătorii sunt împărțiți în două tabere, care sunt în conflict. Cred că acest lucru a influențat decizia în dosarul lui Călin Georgescu, afirmă Toni Neacșu”
Călin Georgescu a trecut de la control judiciar la arest la domiciliu, apoi la arest preventiv și din nou la control judiciar. Toni Neacșu spune că aceste schimbări arată diferențe mari între deciziile judecătorilor, greu de explicat juridic. Totuși, avocatul precizează că nu are dovezi privind o intervenție politică și că ar fi nevoie de informații clare despre cine și cum ar fi intervenit.