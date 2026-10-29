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Toni Neacșu explică răsturnările de situație din cazul Călin Georgescu

Serdaru Mihaela
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Avocatul Toni Neacșu consideră diferențele de viziune dintre judecători ar putea explica schimbările de măsuri preventive în cazul lui Călin Georgescu, de la control judiciar la arest preventiv și ulterior din nou la control judiciar. Urmăriți emisiunea pe YouTube. 

Toni Neacșu remarcă deciziile opuse ale instanțelor în cazul Călin Georgescu

Avocatul Toni Neacșu a criticat deciziile diferite ale instanțelor în cazul lui Călin Georgescu. Curtea de Apel a menținut arestul preventiv, iar Tribunalul a decis o măsură mai blândă. Avocatul spune aceste hotărâri ridică semne de întrebare.

„Eu nu am mai văzut decizii atât de diferite, la un interval atât de scurt. Curtea de Apel a decis că arestarea lui Călin Georgescu este legală și că acesta trebuie să rămână în arest preventiv. După doar câteva zile, Tribunalul a luat o decizie opusă și a înlocuit arestul cu o măsură mai blândă. Astfel de situații nu apar în dosarele obișnuite, spune avocatul”

Avocatul susține că ideologizarea influențează actul de justiție

Potrivit lui Toni Neacșu, nu există dovezi care demonstreze dosarul lui Călin Georgescu ar fi unul politic. Avocatul crede judecătorii au viziuni diferite, ceea ce ar putea explica deciziile contradictorii.

„În justiția de astăzi, mă refer strict la judecători, a apărut o problemă gravă: ideologizarea. Judecătorii sunt împărțiți în două tabere, care sunt în conflict. Cred că acest lucru a influențat decizia în dosarul lui Călin Georgescu, afirmă Toni Neacșu”

Călin Georgescu a trecut de la control judiciar la arest la domiciliu, apoi la arest preventiv și din nou la control judiciar. Toni Neacșu spune aceste schimbări arată diferențe mari între deciziile judecătorilor, greu de explicat juridic. Totuși, avocatul precizează nu are dovezi privind o intervenție politică și ar fi nevoie de informații clare despre cine și cum ar fi intervenit.

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