Numărătoarea voturilor din Israel s-a încheiat. În timp ce Netanyahu acuză că alegerile au fost fraudate, opoziția condusă de Eisenkot spune că premierul subminează legitimitatea scrutinului. Care sunt mizele

După numărarea voturilor în urma alegerilor parlamentare de marți din Israel, blocul politic condus de premierul Benjamin Netanyahu va obține 53 de locuri în Knesset, în timp ce blocul opoziției condus de președintele partidului Yashar, Gadi Eisenkot, urmează să obțină doar 48 de locuri, ceea ce înseamnă că perspectiva formării unui nou guvern este puțin probabilă.

Acest scrutin conturează imaginea unei țări divizate după trei ani de conflict, fără o victorie clară pentru blocul lui Netanyahu și cel al lui Eisenkot, cu excepția cazului în care aceștia sunt dispuși să colaboreze între ei sau cu partidele Ra’am și Lista Unificată, conduse de arabi.

Pentru a putea forma un nou executiv, este nevoie de o majoritate de cel puțin 61 de mandate în Knesset, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin alianțe de conjunctură. Cele două partide predominant arabe au obținut împreună 19 locuri în Parlament, după ce alegătorii arabi au ieșit în număr record la vot în alegerile de marți cu speranța de a-l înlătura pe Netanyahu și aliații săi de extremă dreapta de la putere. O alianță formată din blocul anti-Netanyahu și partidele arabe ar avea împreună 67 de locuri, suficiente pentru a-l înlătura pe actualul premier al Israelului de la putere.

Tabloul care se conturase până joi seara era diferit de cel care fusese zugrăvit în majoritatea sondajelor principale din săptămânile și lunile premergătoare alegerilor, care arătaseră aproape în totalitate blocul lui Eisenkot preluând conducerea în fața celui al lui Netanyahu.

Față de alegerile precedente din 2022, coaliția de dreapta condusă de Benjamin Netanyahu a pierdut 11 locuri în Knesset, fapt ce l-a îndemnat acum pe prim-ministru să discrediteze rezultatele scrutinului de marți prin acuzații de fraudă electorală.

Prin aceste acuzații de fraudă electorală lansate imediat după ziua votului, Netanyahu încearcă în principal să conteste legitimitatea rezultatelor nefavorabile lui, să își mobilizeze baza electorală și să blocheze formarea unei coaliții de guvernare de către opoziție.

„Au furat alegerile din Israel! […]. Acesta este un atac asupra democrației, al cărui scop este de a duce la o preluare străină a Knesset-ului, la islamizarea Israelului și la răsturnarea guvernării de dreapta, pentru a duce la retragerea și înfrângerea IDF în toate domeniile – și în primul rând în Iran. După ce s-a dezvăluit că entități străine au încercat să preia Knesset-ul, este clar că niciun partid sionist nu ar trebui să coopereze cu Ra’am și Lista Comună”, se arată în mesajul postat de Benjamin Netanyahu pe X.

De asemenea, publicația Axios subliniază că premierul Israelului încearcă să sperie blocul opoziției să coopereze cu partidele arabe pentru a forma un nou guvern. Cu toate acestea, opoziția crede că se încearcă un obiectiv și mai ambițios: să împiedice certificarea rezultatelor.

În eventualitatea unui blocaj politic, Benjamin Netanyahu va rămâne în continuare premier al Israelului până la organizarea unor noi alegeri parlamentare.

Netanyahu și partidul său, Likud, au început campania de delegitimizare a votului arab cu câteva zile înainte de alegeri. De asemenea, peste jumătate din postările actualului prim-ministru de pe rețelele de socializare din ziua alegerilor au fost despre suspiciuni cu privire la prezența fără precedent la vot în comunitățile arabe.

Ulterior, miercuri, partidul Likud al lui Netanyahu a emis o declarație în care susține că „alegerile au fost furate” de partidele arabe prin mită și fraudă. Aceste afirmații se bazează pe arestarea a trei activiști din partidul arab Ra’am, suspectați că ar fi plătit alegătorii din orașele arabe ca să meargă la vot. Cu toate acestea, poliția israeliană a declarat că nu există dovezi care să susțină aceste afirmații.

Acest scandal a escaladat joi, când o scrisoare trimisă directorului agenției de securitate internă Shin Bet a fost divulgată pe Canalul 12 din Israel. Documentul a fost redactat de judecătorul Curții Supreme care conduce Comitetul Electoral Central și menționează investigarea interferențelor în alegeri din partea unor țări străine. Concluziile trebuie prezentate în termen de o săptămână.

La scurt timp după ce scrisoarea a fost divulgată, instituțiile media israeliene au identificat Qatarul drept țara responsabilă deoarece ar fi dat bani către unul dintre partidele arabe pentru a stimula participarea la vot în comunitățile lor. Aceste dezvăluiri sunt cu atât mai controversate cu cât în ultimul an mai mulți consilieri ai lui Netanyahu au fost investigați de Shin Bet pentru că ar fi fost plătiți de Qatar pentru a-și îmbunătăți imaginea în rândul israelienilor.

Într-o conferință de presă din ziua alegerilor, directorul Shin Bet, numit politic de extremă dreapta de Netanyahu, a declarat că alegerile au fost „sigure și protejate”, dar nu a menționat nicio suspiciune de interferență străină. Cu toate acestea, a doua zi, același director s-a întâlnit cu șeful Comitetului Electoral Central și l-a informat că deține informații care sugerează că unele țări au trimis bani unuia dintre partidele arabe pentru a stimula prezența la vot. Mai târziu în acea zi, directorul Shin Bet l-a informat pe Netanyahu despre aceste informații, dar nu și pe adversarul său, Gadi Eisenkot.

Gadi Eisenkot a precizat că aceste suspiciuni de interferență străină în alegeri trebuie investigate imediat și temeinic, însă nu trebuie să afecteze depunerea jurământului în Knesset.

„Netanyahu conduce o campanie de influență ilegitimă care vizează publicul israelian, menită să întârzie publicarea rezultatelor alegerilor și să fabrice o narațiune falsă pentru a delegitimiza noul Knesset”, a declarat Eisenkot.

Rezultatele finale sunt așteptate să fie certificate pe 4 noiembrie, iar Knesset-ul va depune jurământul câteva zile mai târziu. Opoziția intenționează să îl înlocuiască imediat pe actualul președinte al Knessetului și să înceapă să adopte legi. Primul pas ar urma să fie înființarea unei comisii naționale pentru a investiga deficiențele de securitate care au dus la atacurile din 7 octombrie, deoarece Netanyahu a blocat constant eforturile de a lansa o astfel de anchetă în ultimii trei ani.

Deși majoritatea opoziției îi va permite să preia controlul asupra parlamentului, nu este clar dacă va putea forma un guvern. Pentru a forma un nou executiv, este nevoie de sprijinul partidelor arabe, deși nu toate partidele de opoziție doresc să se unească cu acestea.