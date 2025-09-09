Valentin Stan: „Acordurile de la Minsk au ajutat Ucraina să tragă de timp”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cum Acordul de la Minsk a oferit timp prețios Ucrainei, dar și despre declarația lui Emmanuel Macron, conform căreia s-a stabilit ca 26 de țări să trimită trupe în Ucraina, și despre modul în care aceasta a fost interpretată de către presa locală. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Dr. Valentin Stan analizează, cu ton critic, declarația lui Emmanuel Macron, conform căreia 26 de țări s-au angajat oficial să trimită trupe în Ucraina pentru reasigurarea militară. Acesta pune sub semnul întrebării interpretarea presei locale privind formularea „trupe de menținere a păcii”, argumentând că astfel de forțe necesită un mandat ONU, imposibil de obținut, spune el, în contextul actual.
„Teza că rușii trag de timp, hai să vedem cine trag. Rușii n-au recunoscut că trag de timp. Ei da. Acordul de la Minsk, un acord de pace din 2015 pentru estul Ucrainei, a adus Kievului timp prețios, a dat Ucrainei mult timp. Spune și Putin că ăștia au zis că, de fapt, au făcut acordul de la Minsk să tragă de timp. S-au întâlnit la Paris să vorbească de trupele de reasigurare. Ce spunea Politico: s-au întâlnit 26 de țări și-au formalizat contribuțiile. Acum avem 26 de țări care s-au angajat oficial să desfășoare o forță de asigurare pentru forțele armate ucrainene. Ce înțelegi de aici? Că douășase de țări trimit trupe acolo. Să fie prezente pe sol, pe mare sau în aer. Televiziunea a înțeles că 26 de țări trimit trupe în Ucraina, mult mai departe decât ce zice Politico. Alea nu pot fi trupe de pace, dintr-un motiv foarte simplu. Macron a explicat de 1000 de ori. De ce așa-zisele forțe de menținere a păcii se desfășoară sub mandat ONU al Consiliului de Securitate? Păi, poți să desfășori așa ceva sub mandatul de securitate în care face parte Rusia?”