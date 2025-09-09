Valentin Stan: „Acordurile de la Minsk au ajutat Ucraina să tragă de timp”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cum Acordul de la Minsk a oferit timp prețios Ucrainei, dar și despre declarația lui Emmanuel Macron, conform căreia s-a stabilit ca 26 de țări să trimită trupe în Ucraina, și despre modul în care aceasta a fost interpretată de către presa locală. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Trimiterea trupelor în Ucraina de către 26 de țări

Dr. Valentin Stan analizează, cu ton critic, declarația lui Emmanuel Macron, conform căreia 26 de țări s-au angajat oficial să trimită trupe în Ucraina pentru reasigurarea militară. Acesta pune sub semnul întrebării interpretarea presei locale privind formularea „trupe de menținere a păcii”, argumentând că astfel de forțe necesită un mandat ONU, imposibil de obținut, spune el, în contextul actual.