Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Mizeria împuțită prin care Uniunea Europeană încearcă să pună bocancul jegos pe grumazul libertății de exprimare în țările membre UE. Și de care americanii au spus că nu au nevoie. Pentru că voi vă băgați și în Statele Unite ale Americii, peste noi. Și nu știu dacă ați observat, noi suntem America, voi sunteți nimeni pe stradă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Acesta a început prin a se întreba dacă au luat parte rușii sau nu la ghidușiile din cadrul alegerilor anulate. Citind raportul SUA, istoricul a scos în evidență comunicări de la TikTok prin care se dezminte implicarea rușilor.