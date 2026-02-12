Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum raportul SUA dezminte implicarea rușilor în alegerile din România. Acesta a început prin a se întreba dacă au luat parte rușii sau nu la ghidușiile din cadrul alegerilor anulate. Citind raportul SUA, istoricul a scos în evidență comunicări de la TikTok prin care se dezminte implicarea rușilor.
Acum, hai să vedem ce zice documentul. Ce ne interesează documentul de mai sus? Fii tu atent aici, documente interne TikTok, comunicări ale Comisiei Europene… Ce fac? Dezmint în continuare narațiunea despre interferența rusă. Dragii mei, aici este vorba dacă rușii s-au amestecat sau nu în așa-zisele noastre ghidușii legate de anularea alegerilor. Nu s-au amestecat rușii, o spune raportul comisiei. Oficine de propagandă împuțită ale Securității au impresia că desființează acest raport. Vom vedea acum. Deocamdată, esența poveștii se învârte în jurul ideii: a fost Rusia în alegerile din România sau nu. Nu! Comisia spune nu. Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților spune nu. Deci nu există interferență rusă. Rusia nu a desfășurat o operațiune coordonată de influență pentru a susține campania lui Georgescu. Raportul Comisiei Juridice… TikTok-ul a spus asta în mod constant americanilor, nu sunt ruși acolo. Documentele interne arată, de asemenea, că înainte de alegerile anulate, autoritățile române de reglementare…. Care sunt alea? Abilitate în baza a ce? Mizeria împuțită prin care Uniunea Europeană încearcă să pună bocancul jegos pe grumazul libertății de exprimare în țările membre UE. Și de care americanii au spus bă n-avem nevoie pentru că voi vă băgați și în Statele Unite ale Americii peste noi. Și nu știu dacă ați observat, noi suntem America, voi sunteți nimeni pe stradă.