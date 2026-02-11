Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Raportul american caracterizează cenzura din România drept una agresivă

Serdaru Mihaela
11 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show” de marți seară, jurnalistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană, chiar și după ce acuzațiile privind influența Rusiei în alegerile din România au fost demontate.

Uite cu ce ne mai ocupăm noi. Comisia a continuat să hărțuiască Tik Tok chiar și după ce afirmațiile privind intervenția Rusiei în alegerile României au fost luminate, spune Valentin Stan

Stan a descris DSA ca pe un document al Uniunii Europene, inițiat și implementat de Comisia Europeană”, menit să blocheze înțelegerea realităților.

Un document al Uniunii Europene, inițiat și implementat de Comisia Europeană, prin care vi se bagă pumnul în gură, nu aveți acces la informații, și derbedeii din piața online, plătiți să vă oprească suflu în materie de a înțelege și a vedea ce se întâmplă în lume, să-și poată trăi „mălaiul” liniștiți, iar voi, nefericițiilor, să livrați, să înghițiți, să acceptați bocancu pe gât.  Poftim? Ce au făcut autoritățile române, întreabă Stan

Chiar dacă acuzațiile anterioare privind influența Rusiei nu fusese redovedite, autoritățile române au insistat pe măsuri agresive de cenzură în pragul alegerilor din mai. Agresivă cenzura în România, când v-ați dus voi la vot, spune Stan, dezvăluind că influența reală nu aparținea rușilor

FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”
08:00
Alexandru Rogobete: „Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate”
RĂZBOI Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
07:48
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
DEZVĂLUIRI Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
07:28
Ce spune mama lui Adrian Kreiner despre fosta parteneră a milionarului omorât în Sibiu. „Nu-mi venea să cred”
FLASH NEWS Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
07:23
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
ACTUALITATE 11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
07:15
11 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Aniston împlinește 57 de ani. Moare Whitney Houston. Ziua europeană a numărului unic de urgență 112

