În emisiunea „Marius Tucă Show" de marți seară, jurnalistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă" promovată de autoritățile române și Comisia Europeană.

Valentin Stan a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce numește „cenzură agresivă” promovată de autoritățile române și Comisia Europeană, chiar și după ce acuzațiile privind influența Rusiei în alegerile din România au fost demontate.

Stan a descris DSA ca pe un document al Uniunii Europene, inițiat și implementat de Comisia Europeană”, menit să blocheze înțelegerea realităților.

Un document al Uniunii Europene, inițiat și implementat de Comisia Europeană, prin care vi se bagă pumnul în gură, nu aveți acces la informații, și derbedeii din piața online, plătiți să vă oprească suflu în materie de a înțelege și a vedea ce se întâmplă în lume, să-și poată trăi „mălaiul” liniștiți, iar voi, nefericițiilor, să livrați, să înghițiți, să acceptați bocancu pe gât. Poftim? Ce au făcut autoritățile române, întreabă Stan

