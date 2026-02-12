Prima pagină » Știri politice » Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani – mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică

Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani – mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică

Ruxandra Radulescu
12 feb. 2026, 06:00, Știri politice
Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani - mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică

Ciprian Ciucu, noul primar liberal al Bucureștiului, s-a aliniat măsurilor de austeritate ale liderului de partid, Ilie Bolojan, și a tăiat voucherele Materna rezervate femeilor însărcinate. O gravidă a trimis un mesaj pe mail-ul Primăriei Capitalei, privind neplata acestui ajutor, iar Ciucu i-a confirmat că instituția pe care o conduce nu are, momentan, bani pentru achiziționarea voucherelor. 

Femeile gravide care locuiesc în Capitală nu au primit, în ultimele trei luni, voucherele Materna, în valoare de 2000 de lei, destinate analizelor medicale și tratamentului aferent. Peste 4000 de femei gravide, care în perioada septembrie-decembrie au depus dosarele pentru ajutorul de sarcină, nu și-au primit încă banii.

O mămică din Sectorul 2 al Capitalei a decis să-i ceară explicații edilului, iar răspunsul i-a spulberat speranțele că sumele vor fi virate prea curând.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei a solicitat Direcției de Asistență Socială a Municipiului București sumele necesare pentru achiziționarea voucherelor. Sumele nu au fost, însă, virate în conturile Primăriei. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a precizat că nu dispune de fondurile necesare la buget.

În semn de consolare, Ciucu i-a transmis femeii gravide că „echipa” Primăriei „face toate eforturile” pentru soluționarea problemei în cel mai scurt timp.

„Bună ziua,
Nu au fost virate sumele necesare achiziţionării
Voucherelor Materna.
Aceste sume au fost solicitate de către instituția noastră, iar pe măsură ce se va restabili situația, veți fi informată cu privire la ridicarea voucherelor. Echipa noastră face toate eforturile ca termenul de…”, se arată în mesajul primit și intrat în posesia publicației Gândul.

Lovituri pentru cei mai vulnerabili: femeile însărcinate și mamele

Amintim că, în august 2025, premierul Bolojan, liderul liberalilor, a tăiat indemnizația pentru creșterea copilului cu 10%, după ce Guvernul a decis impozitarea acestui venit prin plata contribuției la asigurările de sănătate (CASS). Astfel, părinții au primit cu până la 850 de lei mai puțin.

La sfârșitul lunii ianuarie, Bolojan a aprobat o lege care taie din zilele de concediu pentru îngrijirea copilului. Potrivit noii reglementări, aprobate de Guvern, prima zi de concediu medical este fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul pentru îngrijirea copilului, pentru că ordonanța nu face o excepție generală pentru maternitate. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii
23:32
Sondaj. 76% dintre români nu au încredere în Ilie Bolojan. După 8 luni de mandat, a devenit cel mai nepopular premier din ultimii anii
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
FLASH NEWS Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
21:11
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
17:20
Nicuşor Dan merge la Consiliul Europei ca să înveţe cum să aducă „mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni”
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
15:59
Nicuşor Dan a transmis un mesaj pentru victimele atacului din Canada: „Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni”
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Litoralul „urban”, tot mai artificial: până la jumătate din sedimentele unor plaje britanice sunt create de om
EXCLUSIV Ministrul Justiției adoptă un buget de „austeritate inteligentă”. Radu Marinescu explică, la Gândul Exclusiv, cum funcționează Comitetul lui Bolojan pentru reforma Legilor Justiției
06:00
Ministrul Justiției adoptă un buget de „austeritate inteligentă”. Radu Marinescu explică, la Gândul Exclusiv, cum funcționează Comitetul lui Bolojan pentru reforma Legilor Justiției
ACTUALITATE Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România
06:00
Valentin Stan: În documentul Congresului american se stipulează că rușii nu au intervenit în alegerile din România
FLASH NEWS Cum au reușit românii să fraudeze sistemul de credite universitare din Marea Britanie. Metoda prin care „studenții” reușeau să obțină până la 12.000 de lire pe an
05:00
Cum au reușit românii să fraudeze sistemul de credite universitare din Marea Britanie. Metoda prin care „studenții” reușeau să obțină până la 12.000 de lire pe an
DIPLOMAȚIE Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate
00:09
Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate
AGRICULTURĂ Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
23:31
Fermierii din Spania protestează împotriva acordului Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
23:30
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”

Cele mai noi

Trimite acest link pe