Proaspăt instalat în funcție, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a găsit dușmanul și motivul pentru care primăria nu are bani – mămicile din București. Voucherele Materna nu se mai plătesc. Gândul publică mesajul Primăriei către o mămică

Ciprian Ciucu, noul primar liberal al Bucureștiului, s-a aliniat măsurilor de austeritate ale liderului de partid, Ilie Bolojan, și a tăiat voucherele Materna rezervate femeilor însărcinate. O gravidă a trimis un mesaj pe mail-ul Primăriei Capitalei, privind neplata acestui ajutor, iar Ciucu i-a confirmat că instituția pe care o conduce nu are, momentan, bani pentru achiziționarea voucherelor.

Femeile gravide care locuiesc în Capitală nu au primit, în ultimele trei luni, voucherele Materna, în valoare de 2000 de lei, destinate analizelor medicale și tratamentului aferent. Peste 4000 de femei gravide, care în perioada septembrie-decembrie au depus dosarele pentru ajutorul de sarcină, nu și-au primit încă banii.

O mămică din Sectorul 2 al Capitalei a decis să-i ceară explicații edilului, iar răspunsul i-a spulberat speranțele că sumele vor fi virate prea curând.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei a solicitat Direcției de Asistență Socială a Municipiului București sumele necesare pentru achiziționarea voucherelor. Sumele nu au fost, însă, virate în conturile Primăriei. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a precizat că nu dispune de fondurile necesare la buget.

În semn de consolare, Ciucu i-a transmis femeii gravide că „echipa” Primăriei „face toate eforturile” pentru soluționarea problemei în cel mai scurt timp.

„Bună ziua,

Nu au fost virate sumele necesare achiziţionării

Voucherelor Materna.

Aceste sume au fost solicitate de către instituția noastră, iar pe măsură ce se va restabili situația, veți fi informată cu privire la ridicarea voucherelor. Echipa noastră face toate eforturile ca termenul de…”, se arată în mesajul primit și intrat în posesia publicației Gândul.

Lovituri pentru cei mai vulnerabili: femeile însărcinate și mamele

Amintim că, în august 2025, premierul Bolojan, liderul liberalilor, a tăiat indemnizația pentru creșterea copilului cu 10%, după ce Guvernul a decis impozitarea acestui venit prin plata contribuției la asigurările de sănătate (CASS). Astfel, părinții au primit cu până la 850 de lei mai puțin.

La sfârșitul lunii ianuarie, Bolojan a aprobat o lege care taie din zilele de concediu pentru îngrijirea copilului. Potrivit noii reglementări, aprobate de Guvern, prima zi de concediu medical este fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul pentru îngrijirea copilului, pentru că ordonanța nu face o excepție generală pentru maternitate. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.

FOTO: Mediafax/Envato

