Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Epstein a vrut întotdeauna să fie spion, se vedea un «007»”

H.D. Hartmann: „Epstein a vrut întotdeauna să fie spion, se vedea un «007»”

Cătălin Costache
11 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul de politică externă și intelligence H.D. Hartmann a vorbit despre personalitatea lui Jeffrey Epstein, susținând că acesta nu a fost niciodată spion, dar a avut obsesia de a deveni unul. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Hartmann a explicat că procesul de transformare a unei persoane într-un agent de informații presupune numeroase etape, iar Epstein nu a parcurs niciodată acest traseu instituțional. În schimb, spune analistul, Epstein a manifestat constant dorința de a fi perceput ca un personaj de tip „James Bond”, un 007 modern, care operează în culisele marilor puteri.

Potrivit lui Hartmann, această dorință de validare simbolică și de putere ar fi stat la baza comportamentului deviant al lui Epstein, inclusiv a problemelor sale sexuale.

H.D. Hartmann: „Social Preserving Point este una din cele peste 60 de etape de transformare a unui om în spion, dacă nu e în școală. Epstein n-a fost niciodată spion. A vrut să fie spion și a vrut să se vadă un «007». De aici și problema lui, emascularea sexuală.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv
Cancan.ro
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Ce se întâmplă doctore
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre săpun și dezinfectant?
ULTIMA ORĂ Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
12:01
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București
JUSTIȚIE Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
11:45
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General
CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
11:34
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
STATISTICĂ Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri
11:32
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe