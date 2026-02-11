H.D. Hartmann: „Epstein a vrut întotdeauna să fie spion, se vedea un «007»”

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul de politică externă și intelligence H.D. Hartmann a vorbit despre personalitatea lui Jeffrey Epstein, susținând că acesta nu a fost niciodată spion, dar a avut obsesia de a deveni unul. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Hartmann a explicat că procesul de transformare a unei persoane într-un agent de informații presupune numeroase etape, iar Epstein nu a parcurs niciodată acest traseu instituțional. În schimb, spune analistul, Epstein a manifestat constant dorința de a fi perceput ca un personaj de tip „James Bond”, un 007 modern, care operează în culisele marilor puteri.

Potrivit lui Hartmann, această dorință de validare simbolică și de putere ar fi stat la baza comportamentului deviant al lui Epstein, inclusiv a problemelor sale sexuale.

H.D. Hartmann: „Social Preserving Point este una din cele peste 60 de etape de transformare a unui om în spion, dacă nu e în școală. Epstein n-a fost niciodată spion. A vrut să fie spion și a vrut să se vadă un «007». De aici și problema lui, emascularea sexuală.”

