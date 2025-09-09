Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”

În emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025, Valentin Stan a explicat pe înțelesul tuturor situația legată de războiul comercial și tarifele impuse de SUA și alte mari puteri economice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan explică că, deși Donald Trump amenința cu război comercial și impunea tarife, în realitate nu dorește un conflict dur, deoarece piața americană rămâne esențială pentru supraviețuirea economică a oricărei mari economii. Valentin Stan subliniază că piața americană este „axa centrală” în comerțul mondial, iar nicio economie occidentală nu poate supraviețui fără accesul la această piață.

Valentin Stan: „Încă piața americană este axa centrală a galaxiei Calea Lactee, din punct de vedere economic și comercial” Marius Tucă: „Adică fără America, nici o economie a țărilor occidentale nu supraviețuiește”

În final, Valentin Stan sugerează că tot acest războiul comercial este mai degrabă o „piesă de teatru” pentru public, în timp ce în spate se negociază acorduri avantajoase, care de fapt susțin schimburile economice reciproce.