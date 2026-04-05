Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show" transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre modul în care administrația Trump gestionează negocierile pentru oprirea ostilităților din Orientul Mijlociu.

Valentin Stan susține, folosind declarațiile președintelui Donald Trump, că informațiile conform cărora iranienii l-ar fi scos de la negocieri pe Steve Witkoff, ar fi false. Din dialogul lui Trump cu reporterii americani, invitatul deduce faptul că Witkoff ar duce în continuare discuții cu liderii de la Teheran. JD Vance ar fi fost introdus mai degrabă ca o figură oficială, pentru a oferi greutate și încredere procesului.

Suntem pe 23 martie, adică exact acum o săptămână, în Air Force One. Ce crezi tu că spune? Păi zice că îi bombardăm în continuare. Zice așa: Cu cine vorbește Steve, domnule președinte? Steve Witkoff. Păi parcă îl dăduseră afară, nu era Vance acum? Au dictat iranienii. Și întreabă bietul jurnalist american: Dar cu cine vorbește Steve? Deci, Steve vorbește. Sigur că s-ar putea Vance, de vreme ce este vorba de un lider important, să ai un vicepreședinte care să dea greutate.

Un alt argument al profesorului Valentin Stan s-ar lega de faptul că Steve Witkoff ar fi fost delegat și în alte misiuni de mare importanță pentru SUA. Acesta vorbește despre negocierile cu Vladimir Putin, la care a fost trimis tot Witkoff.

De asemenea, prin folosirea unei metafore, acesta sugerează că planul lui Trump de a învinge rezistența iranienilor ar fi unul pe etape. În urma acestui proces pot exista neconcordanțe, însă, în final, se va ajunge la rezultatul dorit de către americani.