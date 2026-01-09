Valentin Stan: Americanii spun că n-au invadat nicio țară, doar au extras un infractor dintr-un loc „neprietenos”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a descris scenariul juridic prin care Washingtonul justifică o acțiune împotriva lui Nicolás Maduro. Analiza urmărește logica legală invocată, nu o invazie militară clasică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Suntem o țară de legi

Valentin Stan spune că discursul american pornește de la ideea statului de drept. Maduro este prezentat ca infractor, nu ca lider legitim. Acuzațiile sunt descrise ca fiind documentate de structuri specializate. Traficul de droguri și arme este pus în legătură directă cu victime americane.

Noi suntem o țară de legi, drept pentru care, având în vedere că domnul Maduro este un infractor, un infractor documentat de serviciile specializate dintr-o țară a legii cum este America, vorbim de trafic de droguri, trafic de arme și tot ce produce mari daune intereselor de securitate americane și moartea a foarte mulți americani. Urmare a acestor fapte, noi am avut un court order. Adică un judecător ne-a împuternicit să-l prindem pe acest infractor. Noi nu am invadat nicio țară.

Valentin Stan: Americanii spun că au extras un infractor

Stan descrie modul în care este justificată intervenția pe teren. Venezuela este definită drept un spațiu neprietenos. Maduro este prezentat ca o persoană care se considera președinte fără a fi legitim. Alegerile ar fi fost falsificate, iar puterea exercitată ilegal.