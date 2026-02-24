Prima pagină » Știri externe » La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi”. Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict

24 feb. 2026, 11:56, Știri externe
La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj simbolic și mobilizator, filmat chiar în buncărul din care a condus țara în primele zile ale războiului. În mesajul său, Zelenski a spus că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele și nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care au dat dovadă de un curaj imens.

În discursul său, când a făcut referire la agresiunea rusă, Zelenski s-a raportat și la ocuparea peninsulei Crimeea, care s-a întâmplat pe 26-27 februarie 2014. „1462 de zile de război în toată regula, 12 ani de la începutul agresiunii Rusiei reprezintă o viață întreagă pentru cineva. Desigur, cu toții vrem ca războiul să se termine, dar nimeni nu va permite sfârșitul Ucrainei. Vrem pace puternică, demnă, lungă și înainte de fiecare rundă de negocieri”.

„Am nevoie de arme, nu de un taxi”

În mesajul său transmis cu ocazia împlinirii a patru ani de război, președintele Ucrainei a afirmat cu mândrie că au reușit să „păstreze Ucraina”, evidențiind curajul milioanelor de oameni care au transformat țara prin rezistența lor neîntreruptă. Din cadrul buncărului în care a coordonat războiul în primele zile de la invazie, Zelenski menționează că „aici am vorbit cu președintele Biden” care i-a transmis că „trebuie să părăsească Ucraina urgent”. Ca răspuns, Zelenski i-a transmis că are nevoie de arme, nu de un taxi.

Într-o declarație de impact, liderul de la Kiev a susținut că războiul se află acum la „începutul sfârșitului” pentru agresiunea rusă, deși a avertizat că urmează în continuare eforturi imense pentru o pace durabilă. Cu această ocazie, președintele ucrainean le-a mulțumit și partenerilor externi și a transmis Statelor Unite să nu cadă în capcana negocierilor simulate ale Kremlinului. Mesajul a inclus mulțumiri pentru soldații ucraineni și aliații europeni, precum Germania, Norvegia și Olanda pentru sistemele de apărare aeriană.

„Vreau să mulțumesc fiecărui lider care a ales partea bună a istoriei, a ales Ucraina în Europa, SUA, Canada, Japonia, Australia. Tuturor celor care sunt alături de noi. Și îmi doresc foarte mult să vin aici într-o zi cu președintele SUA”.

„Pacea nu trebuie doar semnată, trebuie acceptată de ucraineni”

La patru ani de război, eforturile pentru pace se află într-un impas diplomatic profund, în ciuda presiunilor internaționale pentru încheierea unui acord. în timp ce Rusia insistă pe controlul total al regiunilor anexate și cere retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care încă nu l e ocupă militar, Ucraina respinge categoric orice cedare de suveranitate. În mesajul său de pe 24 februarie, Zelenski a spus că pacea din Ucraina nu trebuie semnată pur și simplu, ci trebuie acceptată în primul rând de ucrainenii care au trecut prin patru ani de război.

„Acordul nu trebuie doar semnat, ci acceptat, acceptat de ucraineni. Dragi oameni, forța care ne-a ținut în viață în toți acești ani sunteți voi. Poporul nostru, rezistența noastră sunteți voi, ucraineni, ucraineni, toți cei care nu renunță. Ochii noștri pot fi obosiți, dar spatele nostru este neclintit”.

