SRI, glume de Dragobete pe rețelele de socializare: ”Azi ne putem desecretiza sentimentele”. Comentatorii au reacționat imediat: ”Ședința CSAT din 2024 când o desecretizați?”

24 feb. 2026, 11:47, Actualitate
De Dragobete, Serviciul Român de Informații a ales să iasă din registrul sobru și să adopte un ton relaxat pe rețelele sociale. Instituția a publicat pe Facebook și LinkedIn mesaje cu tentă ironică, adaptate sărbătorii iubirii la români, stârnind reacții rapide din partea internauților.

SRI, glume pe rețelele de socializare de Dragobete

„Azi ne putem desecretiza sentimentele” este unul dintre mesajele postate pe Facebook, într-o formulare care face trimitere directă la specificul activității serviciului.

Ironiile au continuat: „Vrei să fii colega mea?”

Cum a reacționat publicul

Postările SRI au generat numeroase reacții și distribuiri, semn că abordarea neconvențională a atras atenția. Unii români nu au gustat glumele și au invadat secțiunea de comentarii cu mesaje revoltătoare.

  • ”Telefonul știți să mi-l ascultați, dar un trandafir nu ați fost in stare să-mi lăsați în cutia poștală sau pe preșul de la ușă!!!!”
  • ”Puteți desecretiza ședința CSAT să se afle adevărul”
  • ”Ședința CSAT din 2024 când o desecretizați?”

